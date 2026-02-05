Elárasztották a hazai használtpiacot a kínai gyártók ex-tesztautói?

A Használtautó.hu adatai alapján 2026 januárjában látványos átrendeződés indult el a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024–2026-os évjáratú autók piacán. Ezek a járművek a hatályos áfaszabályozás szerint is technikailag akár új autónak is minősülhetnek, amennyiben még nem kerültek forgalomba, vagy futásteljesítményük nem haladja meg a 6000 kilométert, illetve a regisztrációjuk óta kevesebb mint hat hónap telt el. Míg 2025-ben még döntően a hosszú évek óta ismert gyártók határozták meg a kínálatot, 2026 elején több, a magyar piacon nemrég megjelent kínai márka is előkelő helyre került. A vizsgált körbe azok az autók tartoznak, amelyek futásteljesítménye nem éri el a 6000 kilométert, évjáratuk pedig 2024 és 2026 közé esik. A kínálat így nem kizárólag vadonatúj járművekből áll: jelentős arányban jelennek meg benne kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és kiállítási darabok is. Ezek jellemzően rövid ideig használt, kipróbálási célú autók, amelyek még újként kerülnek értékesítésre, mielőtt elérnék a 6000 kilométeres futásteljesítményt.A 2025-ös év adatai alapján a 6000 km alatti kategóriát elsősorban a hagyományos szereplők uralták. A legnépszerűbb modellek között a Suzuki több típussal is jelen volt, mellettük olyan jól ismert modellek szerepeltek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR. Az átlagárak döntően 8–13 millió forint között alakultak. A kategória egészére jellemző volt a rendkívül alacsony átlagéletkor: a legtöbb modell mindössze néhány hetes vagy hónapos volt.

2026 januárjára azonban markáns változás rajzolódott ki.

A legnépszerűbb, 6000 km alatti modellek listáján több kínai márka is megjelent, köztük a BYD, az Omoda, a Jaecoo és a Chery. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a 2025-ös teljes év legnépszerűbb modelljei között még csupán egyetlen kínai típus szerepelt.A januári adatok azt mutatják, hogy ezek az új belépők nem kizárólag az alsó árkategóriát célozzák. Míg egyes modellek a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez közelítenek, addig mások már a Nissan, a Kia vagy akár a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10–15 millió forint közötti átlagárakon. A kínai márkák így érezhetően szélesítik az árskálát. A 2026 januári kínálat átlagéletkora továbbra is rendkívül alacsony: a legtöbb modell néhány hónapos, sok esetben 300–500 kilométer alatti futással jelenik meg a hirdetésekben. A legmagasabb átlagéletkora 2026 januárjában az Omoda 5-nek volt, 4 hónap.„Az újautó-piac jelentős átalakuláson megy keresztül, amit jól mutat, hogy listánkon több, a magyar piacra nemrég érkezett kínai márka is megjelent. Bár az eladások terén a Suzuki továbbra is őrzi vezető pozícióját, az érdeklődési adatok alapján a kínai gyártók már látványosan felzárkóztak a hagyományos szereplőkhöz. Térnyerésük elsősorban a versenyképes bevezető áraknak, az erős marketingaktivitásnak és a kedvező ár-érték aránynak köszönhető, ami gyorsan érezhető hatást gyakorolt a hazai keresletre" - emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.