Életben maradhat az Alpine A110: az USA-ban

Már néhány évvel ezelőtt is utaltak az amerikai megjelenésre az Alpine-nál, ám egyre közeledik a pont, amikor ez tényleg megtörténhet. A francia márka szeretné 7 típusra bővíteni a kínálatát, és továbbra sem titkolt szándékuk, hogy új piacokra is belépjenek. Európában a környezetvédelmi normák miatt el kell engedniük az A110-es kezét, ám ettől még az USA-ban tovább élhet a modell. Ugyanakkor az Alpine vezérigazgatója, Philippe Krief elárulta, hogy az amerikai piacralépéshez szükség lesz egy SUV-ra is, amit nagy volumenben tudnak értékesíteni."Az A110-est el kell vinnünk az USA-ba, hiszen ez az Alpine szíve. De kell mellé egy nagy SUV, legalábbis egy éve még így gondoltuk. Jelenleg azonban tovább mérlegeljük, mivel érdemes megjelenni az amerikai piacon" - nyilatkozta Krief az Auto Express hasábjain. Gondolhatnánk, milyen jó, hogy közben megjelent az A390, ám a vezérigazgató valójában nagyobb SUV-ra gondolt, olyanra, ami a Porsche Cayenne ellenfele lehet. Viszont nem akarják azt a hibát sem elkövetni, hogy olyan nagy autóval érkezzenek a piacra, amelytől távoli az Alpine DNS-e. Ezt jelentheti a tovább gondolkodnak kifejezés a részéről. Kérdéses mennyi idő marad a válasz megtalálására, habár a terjeszkedés pontos menetére még nincsenek kőbe vésett dátumok. Korábban a 2027-es esztendő merült fel, de nem kizárt, hogy csak az évtized végén nyílnak az első amerikai Alpine márkakereskedések.