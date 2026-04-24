Elszabadultak a Peugeot formatervezői! Ez lett az eredménye!

Elrajtolt a Pekingi Autószalon, a kínai gigakiállításon pedig természetesen európai márkák is képviseltetik magukat, többek között a Peugeot is. A francia székhelyű márka erősen indított, hiszen rögtön két koncepcióautót is bemutattak. A Concept 6 néven prezentált tanulmány egy nagyméretű szedán, amelyen bár igencsak futurisztikus körítéssel, de fellelhetőek az aktuális formanyelv stílusjegyei. Ilyen a frontrészen a három csíkból álló nappali menetfény, amely az oroszlán karmait hivatott szimbolizálni, de ugyanez az autó hátsó traktusában is fellelhető.

A Concept 8 nevet viselő tanulmányon is megjelennek a fent említett stílusjegyek, azzal a lényeges különbséggel, hogy ez már egy SUV. A pontos méreteket nem árulták el, azonban a sziluett alapján simán lehetne egy továbbgondolt 5008-asnak is gondolni. Ugyanakkor még ha egyezik is dimenzióiban az itthon kapható hétülésessel, biztosan nem fogja egymás "kannibalizálni" a két típus, mivel a Concept 6 és Concept 8 sorozatgyártott változatai kizárólag Kínában lesznek elérhetőek. A pontos dátumot nem árulták el, csupán annyit, a forgalmazásuk valamikor a következő év elejétől indul.