Ennyire stabil a hibriddé vált MG ZS

Jávorszarvasteszten az MG ZS Hybrid+

Horváth András , , , ,

Elvitték a bóják közé az akkumulátorokkal nehezített MG ZS-t is. Így szerepelt!

Az MG slágerterméke a ZS szabadidő-autó, amely már full hibrid hajtáslánccal is elérhető a vásárlók számára. A km77 csapata nem volt rest és ezt a modellt is megvizsgálta a bóják között. A jávorszarvasteszten és a szlalomozáson 18 colos felnikkel és Giti gumiabroncsokkal vett részt és ezek bizony fontos részletek, mert befolyásolják a végeredményt. A szlalom nagyon szépen ment neki, nem látszódott semmiféle vészes dőlés, az időeredménye pedig megegyezik az alacsonyabb MG 3-as hibridével. A kikerülő manővereknél is jól teljesített, a 77 km/h tempónál mutatott viselkedése meggyőző, vagy mondjuk úgy, hogy megnyugtató, hiszen egyetlen bóját sem döntött, sőt ugyanezt képes volt megismételni 80 km/h tempónál is. Nézzétek meg ti is!

