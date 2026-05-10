2026. 05. 10.
Videó: Így közlekedtek a '80-as évek Budapestjén!
Egy kis vasárnap esti nosztalgiázásra invitálunk az 1980-as évek Budapestjére. Most kivételesen nem az autókkal a középpontban, hanem a tömegközlekedés legendáival, amelyek közül a HÉV és fogaskerekű szerelvények még mindig velünk élnek a napi használatban, persze mihamarabbi cseréért kiáltva.
2026. 05. 05.
A rendőrök szeme láttára esett az árokba a motoros! Figyeld, mi történt ez után!
Szinte megszámolni is nehéz, pontosan mennyi szabályt szegett meg az a férfi, aki egy bakonyi kistelepülésen indult útnak egy motorkerékpárral. A rendőrök azért megpróbálták, íme a részletek!
2026. 04. 22.
Videó: nem nézte meg milyen autót előz, csúnyán ráfázott!
Újabb felháborító videót tett közzé a rendőrség, azonban ezúttal dolgozott a karma, nem úszta meg következmények nélkül az elkövető.
2026. 04. 12.
Sokkoló videón a Váci úti baleset!
Elérhetővé tett a Fővárosi Katasztrófavédelem egy videós összeállítást a Váci úti felüljárón történt baleset mentési pillanatairól.
2026. 04. 09.
Ilyen lett a legújabb Cupra!
Nem csak a Cupra, hanem az egész Volkswagen konszern számára történelmi léptékű a Raval bemutatkozása, hiszen ez az első modell, amely a vadiúj padlólemezre épül.
2026. 03. 16.
60 évvel ezelőtt kicsit másképp néztek ki a töréstesztek
Nézd meg, hogyan teljesítettek a'60-as és '70-es évek járművei oldalirányú ütközéses és borulásos tesztek során, az autóipari biztonsági kutatások hajnalán.
2026. 03. 02.
Újabb behajtani tilos tábla tagadót filmeztek Magyarországon! Íme a videó!
Még éppen csak az év harmadik hónapjában járunk, már most a többedik olyan videót teszik közzé valamelyik magyarországi gyorsforgalmi útról, ahol valaki a forgalommal szemben közlekedik.
2026. 02. 25.
Nevetséges, mit műveltek a vasúti átjáróban, pillanatokkal később kellemetlen meglepetés várta őket!
Nem mindenki tudta kivárni a vonat elhaladását, ezért a tilos jelzés ellenére többen is áthajtottak a vasúti átjárón. Aztán szembenéztek az instant karmával, amit a rendőrautó kamerája videóra is vett!
2026. 02. 23.
Ijedtében a szalagkorlátba rántotta az autót, íme az esetről készült videó!
Ismét egy könnyen elkerülhető balesetről közölt felvételeket a hazai gyorsforgalmi utak döntő többségét kezelő útfenntartó. Mutatjuk a részleteket!
2026. 02. 22.
Ezek voltak az Év Autói Japánban!
Ezúttal a japán COTY díjasokat láthatod szépen sorban időrendben, AI segítségével megjelenítve.
2026. 02. 20.
Videó: Ford kisbuszokkal néztük meg, melyik a leggyorsabb sáv!
Külső, belső vagy középső? Neked melyik a kedvenc sávod? Melyikben tudsz a leggyorsabban haladni? Ilyen égető kérdésekre kerestük a választ!
2026. 02. 01.
Egyetlen videón az összes eddigi Év Autója!
Egészen pontosan a nálunk legrangosabbnak tartott, európai COTY díjasokat láthatod szépen sorban időrendben, AI segítségével megjelenítve.
2026. 01. 25.
Letarolta Gyöngyösön a parkolóban álló autókat egy személygépkocsi
Leginkább csak filmekben látni olyan jelenetsort, amit egy gyöngyösi térfigyelő kamera rögzített.
2026. 01. 12.
Megunta a kamionos a hókotrót, fogta magát, és nekiment!
Hiába a KRESZ, illetve a fokozott balesetveszély, néhányan mégis megelőzték a hókotrókat, sőt, olyan is volt, aki egyszerűen belement a munkagépbe. Íme a videó!
2026. 01. 11.
Videón az új Toyota Aygo X!
Újabb modellt mutat be a a Toyota Magyarország "tyúbcsatornája", most a full hibrid Aygo X-ről tudhatsz meg érdekes infókat első kézből
2026. 01. 11.
Ezért ilyen rosszak az utak Magyarországon?
Rövid és tanulságos videó mutatja be, hogy miért katasztrofális a hazai közúthálózat minősége, és azt is, hogy mit kellene tenni a javulás érdekében.
2026. 01. 02.
220 km/h egy G Astrában? Videón, hogy milyen élmény!
Ilyen, amikor az ezeréves Opel Astrát nem az 1.2 Twinport hajtja: a német autópálya sebességkorlátozás nélküli szakaszán vallatták a 125 lóerős változatot!
2026. 01. 02.
Ebben még volt vas? Lada Niva szerelés tűzoltókkal
Az út szélén hozták újra járóképes állapotba egy baleset után ezt a Lada Nivát.