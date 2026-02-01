Rengeteg haszontalan AI videó árasztotta el a világhálót, de szerencsére akadnak köztük igényesek és valóban informatívak is. Egy ilyenre akadtunk rá, ami 5 perc alatt végigvezeti a nézőt az 1964óta osztott európai ÉV Autója díj győztesein. Szinte alig tűnik fel, hogy mesterséges intelligencia rajzolta az autókat, de amúgy sem ez a lényeg. Nézd végig, és írd meg kommentben, ha valamelyik győztes meglepett!
One thought on “Egyetlen videón az összes eddigi Év Autója!”
Egész jó, főként az OT rendszámos Omega.
Azért „gyerekek” óvatosan az ilyen „áruval”, előbb utóbb lecserélnek benneteket.