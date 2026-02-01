Egyetlen videón az összes eddigi Év Autója!

5 perc alatt megismerheted az összes eddigi COTY győztest

Horváth András

Egészen pontosan a nálunk legrangosabbnak tartott, európai COTY díjasokat láthatod szépen sorban időrendben, AI segítségével megjelenítve.

Rengeteg haszontalan AI videó árasztotta el a világhálót, de szerencsére akadnak köztük igényesek és valóban informatívak is. Egy ilyenre akadtunk rá, ami 5 perc alatt végigvezeti a nézőt az 1964óta osztott európai ÉV Autója díj győztesein. Szinte alig tűnik fel, hogy mesterséges intelligencia rajzolta az autókat, de amúgy sem ez a lényeg. Nézd végig, és írd meg kommentben, ha valamelyik győztes meglepett!

