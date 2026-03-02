Újabb behajtani tilos tábla tagadót filmeztek Magyarországon! Íme a videó!

Ahogyan a múltkori esetnél már bemutattuk, a különböző gyorsforgalmi utak csomópontjainál igazi kihívás a rossz irányba befordulni, hiszen a legtöbb helyen két behajtani tilos táblát is kihelyeznek az egyértelműség végett. Úgy tűnik, ez még mindig kevés, hiszen ismét egy olyan autóst filmeztek le az MKIF kamerái, aki a forgalommal szemben közlekedett – méghozzá az M7-es autópályán. Az útfenntartó nem közölte, pontosan hol hajtott fel az eltévedt sofőr, de azt megerősítették, az ámokfutása kilométereken át tartott. Szerencsére ekkor nem volt erős forgalom az adott szakaszon, így nem történt tragédia. Végül a Balatonlelle közelében található pihenőbe húzódott ki, itt ért véget a Facebook-bejegyzés szerint a fogalmatlan autós szabálytalan haladása.

-Hirdetés -