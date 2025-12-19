Ez volt november legkelendőbb autója az európai újautó-piacon!

Már most szinte borítékolható, melyik konszerné lesz 2025 legkelendőbb autója, de azt még korai lenne biztosan kijelenteni, hogy pontosan melyik típus lesz az. Hogy miért? Máris mutatjuk!
Újabb havi győzelmet aratott a Renault Clio az európai újautó-piacon, hiszen novemberben is ebből vettek a legtöbbet nyilvántartásba. A franciák ferdehátújából 19 213 darab fogyott, mögötte a konszern másik slágermodellje, a Dacia Sandero végzett 18 932 példánnyal. A dobogó alsó fokát a VW T-Roc szerezte meg 17 064 darabbal. Az első ötöt a Toyota Yaris Cross és a Volkswagen Golf teszi teljessé - derül ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra.
Típus
Eladott példányszám (2025. 11.) (db)
változás 2024-hez képest (%)
1.
Renault Clio
19 932
+14,1
2.
Dacia Sandero
18 932
-12,2
3.
Volkswagen T-Roc
17 064
+4,4
4.
Toyota Yaris Cross
16 934
+5,0
5.
Volkswagen Golf
15 855
-9,2
6.
Volkswagen Tiguan
15 348
-17,8
7.
Toyota Yaris
13 911
-8,2
8.
Ford Puma
13 008
+28,5
9.
Peugeot 208
12 750
-22,1
10.
Škoda Octavia
12 652
-5,4
Ugyanakkor egy hónappal az év vége előtt továbbra is a Dacia Sandero vezet (225 862 db) nagyjából 20 ezer példánnyal a Clio előtt (206 583 db), így óriási decemberi hajrára lenne szükség utóbbitól, hogy "megnyerje" 2025-öt. Ugyanakkor a Renault konszern szinte biztosan behúzza az évet, mivel a harmadik helyen álló T-Roc majdnem 30 ezerrel van lemaradva a Sandero mögött. A VW nem csak a harmadik, de a negyedik és az ötödik helyet is kisajátította az összesített listán, méghozzá a Tiguannal és a Golffal. A top 10-et a Toyota Yaris Cross, a Peugeot 208 és 2008, a Dacia Duster és az Opel Corsa teszi teljessé. Helyenként csupán 1-2 ezres különbségek mutatkoznak, vagyis a decemberi eladások függvényében még akár komolyabb pozíciócserék sem kizártak.