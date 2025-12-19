Ez volt november legkelendőbb autója az európai újautó-piacon!

Típus Eladott példányszám (2025. 11.) (db) változás 2024-hez képest (%) 1. Renault Clio 19 932 +14,1 2. Dacia Sandero 18 932 -12,2 3. Volkswagen T-Roc 17 064 +4,4 4. Toyota Yaris Cross 16 934 +5,0 5. Volkswagen Golf 15 855 -9,2 6. Volkswagen Tiguan 15 348 -17,8 7. Toyota Yaris 13 911 -8,2 8. Ford Puma 13 008 +28,5 9. Peugeot 208 12 750 -22,1 10. Škoda Octavia 12 652 -5,4

Újabb havi győzelmet aratott a Renault Clio az európai újautó-piacon, hiszen novemberben is ebből vettek a legtöbbet nyilvántartásba. A franciák ferdehátújából 19 213 darab fogyott, mögötte a konszern másik slágermodellje, a Dacia Sandero végzett 18 932 példánnyal. A dobogó alsó fokát a VW T-Roc szerezte meg 17 064 darabbal. Az első ötöt a Toyota Yaris Cross és a Volkswagen Golf teszi teljessé - derül ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra.Ugyanakkor egy hónappal az év vége előtt továbbra is a Dacia Sandero vezet (225 862 db) nagyjából 20 ezer példánnyal a Clio előtt (206 583 db), így óriási decemberi hajrára lenne szükség utóbbitól, hogy "megnyerje" 2025-öt. Ugyanakkor a Renault konszern szinte biztosan behúzza az évet, mivel a harmadik helyen álló T-Roc majdnem 30 ezerrel van lemaradva a Sandero mögött. A VW nem csak a harmadik, de a negyedik és az ötödik helyet is kisajátította az összesített listán, méghozzá a Tiguannal és a Golffal. A top 10-et a Toyota Yaris Cross, a Peugeot 208 és 2008, a Dacia Duster és az Opel Corsa teszi teljessé. Helyenként csupán 1-2 ezres különbségek mutatkoznak, vagyis a decemberi eladások függvényében még akár komolyabb pozíciócserék sem kizártak.