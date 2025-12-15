Ezek a töltési szokások a hazai villanyautóknál

Az elemzés egyik fő tanulsága, hogy az elektromos autózás térnyerésével a hagyományos "nagy tankolás” fogalma megszűnt. Míg a belső égésű járművekkel járók inkább ritkán, nagyobb mennyiséget tankolnak, addig az e-autósok a hétköznapi rutin részeként, gyakrabban, kisebb adagokban töltenek – mindig ott és akkor, ahol éppen dolguk van.
A Parkl adatai azt mutatják, hogy saját töltőiken – mivel ezek elsősorban irodaházakban és városi parkolóhelyeken működnek – hétköznap nagyjából kétszer annyi töltés történik, mint hétvégén. Hétköznapokon a publikus és munkahelyi
infrastruktúrán a reggeli, 7–9 óra közötti idősávban rajzolódik ki az első csúcsidőszak: ekkor érkeznek be tömegesen a munkahelyekre, viszik a gyerekeket bölcsődébe, óvodába, iskolába, és gyakran ilyenkor ejtik meg a kisebb bevásárlást, ügyintézést is. A munkanapokon összességében sokkal több a kötött, ismétlődő megállás, amikor a jármű néhány perctől akár több órán át nyugalomban van – ez teremti meg a töltés lehetőségét.
A publikus országos hálózat, elsősorban az EDRI töltői esetében szintén jól kirajzolódnak a hétköznapi csúcsok: a reggeli 8–10 óra közötti sávban a munka előtti ügyintézés, a délutáni–kora esti 16–19 óra közötti idősávban pedig a munka utáni feladatok, bevásárlás és hazautazás köré szerveződnek a töltések. Ilyenkor az autó jellemzően rövidebb időre áll meg, ezért különösen felértékelődnek a nagyobb teljesítményű, gyorsabb töltési lehetőségek. Hétvégén ezzel szemben lazább a városi ritmus: kevesebb a tipikus „megállok és közben töltök” helyzet, több a hosszabb utazás és a szabadidős program, és a töltések nagy része „áthelyeződik” otthonra vagy útközbenre.
A Parkl adatai szerint hétvégén elsősorban a délelőtti–kora délutáni, 10–14 óra közötti idősávban figyelhető meg aktivitási csúcs. Ilyenkor jellemzően vásárlás, szabadidős programok és utazás közben töltenek a felhasználók. Utóbbi során ráadásul egyre nagyobb arányban veszik igénybe a töltőhálózatokat egy applikációba tömörítő roaming töltés
szolgáltatást is. Ezt egészíti ki a publikus országos hálózat: az EDRI forgalmi adatai alapján éppen hétvégén és ünnepnapokon – különösen a hosszú hétvégéken és a karácsonyi időszakban – ugrik meg látványosan a használat, amikor az autósok hosszabb utakra indulnak, kevesebbet tudnak otthon tölteni, és a nagy teljesítményű, autópálya- és főútvonal-közeli töltőkre támaszkodnak.
A tél nemcsak hidegebb – töltésigényben is érezhetően intenzívebb
Ami a szezonális használatot illeti: továbbra is a hideg, őszi és téli hónapokban töltik többet az autójukat. Ennek oka a használati tulajdonságokban keresendő: ilyenkor egyrészt a fűtés igényel extra energiát, illetve az alacsony hőmérséklet hatására az akkumulátorok is mintegy 10-20 százalékkal kevésbé hatékonyak. Ez természetesen a töltési igényekben is látványos növekedést okoz, amivel az üzemeltetőknek és az autósoknak is számolniuk kell az őszi és téli hónapokban.
Gyorsuló világ: az AC és DC töltők teljesen más élethelyzeteket szolgálnak ki
A Parkl által elsősorban irodaházakban és vállalati telephelyeken üzemeltetett több ezer AC töltőt átlagosan közel 6 órán át, a nagyobb teljesítményű DC töltőket pedig 54 percet használják egy töltés alkalmával. Ennek oka, hogy az irodaházi környezetben jellemzően kevesebb az autók töltésére felhasználható áram, így a töltés is lassabb. Ezt a gyakorlatban ellensúlyozza azonban az, hogy a munkavállalók autói általában a teljes munkaidő alatt, akár 8-9 órán át is egyhelyben állnak.
Ezzel szemben az EDRI országos lefedettségű, publikus infrastruktúrájában már csupán mintegy 2 órás átlag AC és fél órás DC és HPC (nagy teljesítményű villámtöltés) időtartamok a jellemzőek. A nagyobb teljesítményre persze szükség is van, mivel a vizsgált töltőket átutazóban, vagy akár épp csak egy bevásárlás, ügyintézés ideje alatt használják az elektromos autósok. A felvett energiamennyiség is látványosan nő: a Parkl adatai alapján 2021 óta az AC töltések során felvett energia 57%-kal, a DC töltések alkalmával pedig közel 128%-kal emelkedett. Jelenleg az AC töltőkön egy töltéssel az autók átlagosan 13 kWh, a DC töltőkön pedig 20,5 kWh energiát vesznek fel.
Mind a két cég adatai alapján kiemelkedően nagy a forgalom azokon a töltőkön, amelyek autópályák közelében, vagy városi átmenő-forgalmi csomópontok mellett találhatóak. Ezek azok a helyek, ahol az „út közbeni” és a „célállomás” típusú töltési helyzet találkozik, így egyszerre tudják kiszolgálni a hosszabb utazásokat és a rövid, napi rutinokat. Ez egy nagyon erős trendet jelez: a jövő e-mobilitási infrastruktúrája ott lesz igazán hatékony, ahol ez a két töltési logika találkozik.
