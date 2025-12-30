Ezek voltak a legolcsóbb tesztautók 2025-ben!
Top5 legolcsóbb tesztautó 2025-ből
Az egész autópiac drágulását jól mutatja, ha megnézzük, hogy a hozzánk eljutó, olcsó tesztautók mennyire olcsók valójában. Összegyűjtöttük az öt legolcsóbbat a mögöttünk álló évből.
5. Dacia Duster
A Dacia még mindig az egyik olyan márka a piacon, ami ár/érték arányban nagyon kedvező ajánlatokkal csábítja a vevőket. A Duster új generációja bár sokat drágul, még mindig az egyik legolcsóbb szabadidő-jármű, ami ráadásul tényleg nem ilyed meg a tereptől. A tesztautó a 10 699 000 forintos árcédulájával szoros versenyben volt az Opel Mokkával, ami nem sokkal drágább, viszont a Dacia ennyiért már négyhengeres benzines, hibrid hajtásláncot ad.
4. Opel Frontera
Érdekes crossoverként élesztette fel a Frontera nevet az Opel. Igazából egy kisautó megnyújtott padlólemezén érkezik, akár 7 üléses változatban is. A tesztautó csak ötszemélyes volt, és szerencsére nem is a túlextrázott verzió, háromhengeres benzines, lágy hibrid hajtáslánccal, de így is 10 360 000 forintot kérnek érte. Ez ma a magyar valóság, ha valaki családi használatra is alkalmas, új autót szeretne.
3. Suzuki Vitara
Az eladási statisztikák egyik sztárja a Vitara, amelyről ugyancsak elmondható, hogy nagyot drágult az elmúlt évek során. Viszont nem véletlenül szeretik a vásárlók. Még mindig divatos a formaterv, sokkal többet tud terepen, mint az elsőre látszik rajta, és befér 10 millió forint alá. Ráadásul egy nagyon kellemes, négyhengeres, turbós benzinmotorral, 9 530 000 forintért adták év elején.
2. Leapmotor T03
Villanyautó a listán! Kár, hogy csak egy és az is nagyon pici. Ha komolyan gondolnák az EU döntéshozói ezt a világ megmentése dolgot a zöldítéssel, akkor azon igyekeznének a szabályalkotásban, hogy lehetővé váljon sok-sok olcsó elektromos autó piacralépése. A Leapmotor T03 a legolcsóbbként hirdeti magát 7 670 000 forintért, ugyanakkor ez egy miniautóért rengeteg pénz.
1. Kia Picanto
Az év legolcsóbb tesztautója a Kia Picanto volt 7 299 000 forintért, ami lehetne még kevesebb is, ha nem az egyébként nagyon menő GT Line verzióban érkezik. Ja, és ha nem a robotizált váltóval, hiszen manuális sebességváltóval olcsóbb és azzal a viselkedése is szerethetőbb. De ezért szintén egy miniautót kapunk, pedig a Covid előtt ennyiért már alsó-középkategóriás autót is lehetett vásárolni. És nem volt az olyan régen!