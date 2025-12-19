Ezt a Toyota reklámot betiltották! De mi lehetett az oka?

Ami néhány évtizeddel ezelőtt még simán elment volna, az ma már fennakad a különböző médiahatóságok szűrőjén. Erről a Toyota ausztrál marketingesei tudnának mesélni, ugyanis 4 év alatt már a második televíziós hirdetésüket vétózták meg. Ahogyan akkor, úgy most is a GR Yarist népszerűsítő kisfilmet vetette le a képernyőről az ausztrál hatóság, mivel álláspontjuk szerint a reklám megsértette a "Szövetségi Autóipari Kamara" (FCAI) kódexét, amely szerint a videóban látottak utánzása közúton biztosan megsértene számos közlekedési szabályt. A Toyota a közzétett válaszában kiemelte, a reklám "fantasztikus és unrealisztikus" ralis vezetési módszert ábrázol, amit forgalomtól elzárt területen, professzionális sofőrrel vettek fel. Természetesen senkit nem kívántak bármiféle szabályszegésre buzdítani, csupán a modell képességeit kívánták bemutatni. Ezzel együtt a Toyota ausztrál képviseletének szóvivője elmondta, a reklám addig nem kerül ismét sugárzásra, amíg nem teszik meg a szükséges módosításokat. Viszont a kisfilm a márka YouTube-csatornáján még most is elérhető, így meg tudjuk mutatni, 2025-ben mi nem fér bele az ausztrál hatóságoknak "autóhirdetés" címszó alatt.