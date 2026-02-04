Finoman szÃ³lva is meglepÅ‘ dÃ¶ntÃ©seket hozott az elmÃºlt Ã©vekben a Ford az eurÃ³pai szemÃ©lyautÃ³s kÃ­nÃ¡latÃ¡t illetÅ‘en. MegszÃ¼ntettÃ©k a kelendÅ‘ modelleket, a helyÃ¼kre pedig SUV-okat, villanyos tÃ­pusokat szÃ¡ntak, ezekkel viszont egyelÅ‘re messze nem tudnak akkora volument Ã©rtÃ©kesÃ­teni. Ennek megfelelÅ‘en az eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ¡si kapacitÃ¡s lefoglaltsÃ¡ga is csÃ¶kkent, sÅ‘t, a kÃ¶lni Ã¼zemet egy az egyben beszÃ¡ntottÃ¡k. Ãšgy tÅ±nik, az "Ã¼res helyek" egy rÃ©szÃ©t KÃ­nÃ¡nak adja a Ford.Egyes forrÃ¡sok szerint ugyanis a Geely autÃ³it hamarosan valamelyik eurÃ³pai Ford Ã¼zemben is gyÃ¡rtjÃ¡k majd - legalÃ¡bbis errÅ‘l szÃ¡molt be a Reuters. A pontos helyszÃ­nt nem neveztÃ©k meg a forrÃ¡sok, de feltÃ©telezÃ©sek szerint a SpanyolorszÃ¡gban, ValenciÃ¡ban talÃ¡lhatÃ³ Ã¼zem lehet a befutÃ³, hiszen itt jelenleg csak Ã©s kizÃ¡rÃ³lag a Kuga kÃ©szÃ¼l. LegkorÃ¡bban pedig a tervek szerint 2027-ben bÅ‘vÃ¼lhet a gyÃ¡r portfÃ³liÃ³ja, ugyanis a Ford a tervek szerint egy "eurÃ³pai BroncÃ³n" dolgozik, amelyet kÃ©sÅ‘bb itt Ã©pÃ­thetnek Ã¶ssze.Az eurÃ³pai gyÃ¡rtÃ¡s a Geely szÃ¡mÃ¡ra Ã©rtelemszerÅ±en kedvezÅ‘ lenne, hiszen Ã­gy megkerÃ¼lnÃ©k a jelenlegi bÃ¼ntetÅ‘vÃ¡mot, kÃ©sÅ‘bb pedig jÃ³ esÃ©llyel a minimum Ã©rtÃ©kesÃ­tÃ©si Ã¶sszeg sem vonatkozna a SpanyolorszÃ¡gban kÃ©szÃ¼lÅ‘ autÃ³kra, bÃ¡r, ezzel kapcsolatban egyelÅ‘re mÃ©g nincs hivatalos Ã¡llÃ¡spont. Az Ã¼zletbÅ‘l termÃ©szetesen a Ford is profitÃ¡lhatna, hiszen a kÃ­nai partner Ã¡tadnÃ¡ a vezetÃ©stÃ¡mogatÃ³k egy rÃ©szÃ©t, legalÃ¡bbis a szivÃ¡rogtatÃ³k errÅ‘l szÃ¡moltak be. A kÃ©t fÃ©l egyelÅ‘re nem adott hivatalos tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st az Ã¼gyben.