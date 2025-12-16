Felháborító szabálytalanságokat füleltek le a rendőrök a drónnal!

Szeged belvárosában küldték fel ezúttal a rendőrségi drónt, amely több szabálytalanságot is lefülelt. Mind közül egyértelműen a legsúlyosabb a videó első harmadában látható eset, ugyanis a sofőr nem adta meg a gyalogosnak az elsőbbséget a zebrán. Szintén büntették annak a kishaszongépjárműnek a vezetőjét, amely a kijelölt biciklisávban állt meg, ráadásul néhány méterrel a gyalogos-átkelőhely előtt, ezért annak egyik vége beláthatatlanná vált az autósok számára. A közzétett videó harmadik jelenete viszont kivételesen pozitív magatartást mutat be, hiszen az érkező gépkocsi vezetője megadta az elsőbbséget az ugyancsak zebrán átkelő gyalogosoknak. Arról, hogy pontosan milyen bírságot szabtak ki a szabálytalankodókkal szemben, a rendőrség nem közölt információkat.