Fizetés nélkül távozott a kútról: mutatjuk, meddig jutott!

Videó: ennyi idő alatt kapnak el a rendőrök, ha nem fizetsz a benzinért

Németh Kornél

Ha esetleg azon gondolkoznál, hogy fizetés nélkül távozz egy töltőállomásról, akkor itt a példa, hogy miért nem érdemes.

Egy személyautó az M5-ös autópályán, az inárcsi pihenőhelyen tankolt, majd a több mint 10 000 forintos számla kiegyenlítése nélkül elhajtott. A töltőállomás munkatársa azonnal értesítette a rendőrséget, akik haladéktalanul megkezdték a jármű keresését. Annak ellenére, hogy az incidens nagyobb településektől viszonylag távol történt egy gyorsforgalmi út mentén, az autót alig néhány perc múlva, kevesebb mint 20 kilométerre a töltőállomástól, a 405-ös számú úton állították meg a rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrnek nem csak a lopott üzemanyag miatt kell felelnie: eltiltás hatálya alatt vezetett, és az autón más jármű rendszáma volt. A sofőrt elfogták, majd előállították a Monori Rendőrkapitányságra, az ügyben büntető- és szabálysértési eljárás is indult. Az esetről készült felvételeket alább láthatjátok.

