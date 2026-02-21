Frissítette a Yarist a Toyota Japánban!

A Toyota Japánban frissítette a Yaris és a Yaris Cross kínálatát. A modellek korábban már átestek egy ráncfelvarráson, így a változások nem a dizájnra lettek kihegyezve, hanem a felszereltségre, de azért új színek is megjelentek a palettán: a mustársárga, illetve a Yaris Cross esetében egy szürke.Az utastérben a legfontosabb újdonság a 10,5 colosra nőtt infotainment érintőképernyő, ami Európában már a 2023-as frissítés óta elérhető, a belépő szint viszont csak 8 colos képernyőt ad. Érdekes döntés, hogy a frissítés után a kamerás parkolóasszisztens eltűnt a felszereltségi listáról, annak ellenére, hogy Japánban egyébként kifejezetten nagy az igény a fejlett vezetéstámogató rendszerekre.A japánvásárlók egyedi szériának is örülhetnek, a Yaris Z Urbano különkiadás mostantól hatfokozatú manuális sebességváltóval is rendelhető lesz, ez leginkább azoknak szól majd, akik sportosabb vezetési élményre vágynak, de a GR Yaris már túl sok lenne számukra. A hibridek elektromos rögzítőféket kapnak, az első ülésekhez pedig a kartámasz is bekerült a felszereltségi listára.