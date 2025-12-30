Gondoltad volna, hogy ezért történik a legtöbb baleset itthon?

13 405 személysérüléses közúti baleset történt november végéig 2025-ben Magyarország útjain - derült ki a rendőrség friss kimutatásából. 2019-hez mérten mindez 12,3 százalékos csökkenést jelent, viszont a múlt év azonos időszakához képest csupán 1 százalékkal történt kevesebb baleset.A több mint 13 ezer balesetből 369 volt halálos kimenetelű, vagyis 8,4 százalékkal kevesebb végzetes ütközés történt, mint 2024-ben, és 23,6 százalékkal alacsonyabb számot regisztráltak november végén, mint 2019-ben.Személysérüléses baleseteknél továbbra is az elsőbbségadás elmulasztását hozták ki elsődleges okként: a teljes esetszám 33 százaléka (4405 db) történt emiatt a rendőrségi jegyzőkönyvek szerint. Ezt követően a gyorshajtás az ütközések fő oka (26%), majd ezt követi a kanyarodás (17%). Érdekesség, hogy a "gyalogos hiba" és az előzés "csupán" az esetek 4-4 százalékáért felelős a hatóságok feljegyzései szerint. A fennmaradó 16 százalékot az "egyéb ok" teszi ki.A balesetek okozói között továbbra is többségben vannak a személygépkocsik (64%), bár ezekből van a legtöbb az utakon. Ezt követően a kerékpárosok következnek (9%), majd a teherautók (7%). A motorkerékpárok és mikromobilitási eszközök (pl.: villanyroller) egységesen 5-5 százalékot hasítanak ki a "tortából". A gyalogosok a személysérüléses balesetek 4 százalékáért voltak felelősségre vonhatóak, a segédmotorkerékpárosok pedig 3 százalékért. A buszvezetők mindössze az ütközések 1 százalékában voltak hibásak, a fennmaradó 2 százalékot pedig a rendőrség egyéb járműként jelölte meg.