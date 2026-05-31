250 milliós árrés egy Denza Z9 GT modellen? Mutatjuk, hogyan történt!

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A különleges modell a svájci luxusékszer- és óragyártó Chopard közreműködésével készült, kizárólag erre az eseményre. Az autót a 32. amfAR Gala Cannes jótékonysági árverésére ajánlották fel, a teljes bevételt pedig AIDS-kutatások támogatására fordítják. A Denza Z9 GT alapvetően is a márka technológiai csúcsmodellje, a Chopard Edition azonban még tovább emeli a luxus szintjét.

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Az egyedi fényezésű shooting brake aranyszínű külső részleteket kapott, az utastérben pedig ametiszt kövek, különleges, lila díszítőelemek és egyedi Chopard-hímzések jelennek meg. A fejtámlákba bekerült a Chopard „C” logója, saját grafikát kapott az infotainment rendszer, sőt még a vezeték nélküli telefontöltő felületét is újradizájnolták.

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A projekt részeként két exkluzív luxusóra is készült, egy női és egy férfi modell, emellett pedig egy egyedi bőröndszett is járt az autóhoz. A BYD szerint a cél az volt, hogy a modern elektromos autóipari technológiát ötvözzék a klasszikus luxusipar kézműves világával.

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A technikai alapok önmagukban is figyelemre méltók. A Denza Z9 GT három villanymotoros hajtásláncot használ, teljesítménye meghaladja az 1150 lóerőt, a 0–100 km/h sprintet pedig három másodpercnél rövidebb idő alatt teljesíti. A modell a BYD új generációs Blade Battery akkumulátorát használja, támogatja a márka Flash Charging gyorstöltési rendszerét is, amely ideális körülmények között akár kilenc perc alatt teljes töltést ígér.

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