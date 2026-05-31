250 milliós árrés egy Denza Z9 GT modellen? Mutatjuk, hogyan történt!
A Cannes-i filmfesztivál idején rendezett amfAR jótékonysági gálán egy különleges, egyedi építésű Denza Z9 GT került kalapács alá, amely végül 700 ezer euróért, vagyis több mint 280 millió forintért kelt el. Ezzel a modell minden idők egyik legdrágábban értékesített kínai autójává vált.
A különleges modell a svájci luxusékszer- és óragyártó Chopard közreműködésével készült, kizárólag erre az eseményre. Az autót a 32. amfAR Gala Cannes jótékonysági árverésére ajánlották fel, a teljes bevételt pedig AIDS-kutatások támogatására fordítják. A Denza Z9 GT alapvetően is a márka technológiai csúcsmodellje, a Chopard Edition azonban még tovább emeli a luxus szintjét.
Az egyedi fényezésű shooting brake aranyszínű külső részleteket kapott, az utastérben pedig ametiszt kövek, különleges, lila díszítőelemek és egyedi Chopard-hímzések jelennek meg. A fejtámlákba bekerült a Chopard „C” logója, saját grafikát kapott az infotainment rendszer, sőt még a vezeték nélküli telefontöltő felületét is újradizájnolták.
A projekt részeként két exkluzív luxusóra is készült, egy női és egy férfi modell, emellett pedig egy egyedi bőröndszett is járt az autóhoz. A BYD szerint a cél az volt, hogy a modern elektromos autóipari technológiát ötvözzék a klasszikus luxusipar kézműves világával.
A technikai alapok önmagukban is figyelemre méltók. A Denza Z9 GT három villanymotoros hajtásláncot használ, teljesítménye meghaladja az 1150 lóerőt, a 0–100 km/h sprintet pedig három másodpercnél rövidebb idő alatt teljesíti. A modell a BYD új generációs Blade Battery akkumulátorát használja, támogatja a márka Flash Charging gyorstöltési rendszerét is, amely ideális körülmények között akár kilenc perc alatt teljes töltést ígér.
A Denza európai terjeszkedése szempontjából is fontos modellről van szó. A márka nemrég Párizsban mutatkozott be hivatalosan az európai piac számára és a Z9 GT lesz az egyik zászlóshajó. A BYD prémiumalmárkája egyértelműen a német luxusgyártókat, köztük a Porsche, a Mercedes-Benz és a BMW modelljeit venné célba. A mostani aukció ugyan egy extrém, egyedi példányról szólt, mégis jól mutatja, milyen gyorsan változik az autóipar presztízstérképe. Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy kínai elektromos autó egy Cannes-i luxusgálán több kétszázmillió forintnak megfelelő összegért találjon gazdára. A Denza azonban pontosan ezt érte el.
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