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Autósvilág hírei 2026. 07. 21.

Újfent árat csökkentett a Citroën! Akár 2,5 millió forintos kedvezménnyel vihetőek most egyes modellek!

Idén már nem először módosítja az új autóinak az árát a Citroën. A mostani kompenzáció értelmében több modell ára is 1,2-1,5 millió forinttal csökkent, de akad olyan is, amelynek vételárából 2 és fél millió forintot engednek. Íme a részletek!