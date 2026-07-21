Újfent árat csökkentett a Citroën! Akár 2,5 millió forintos kedvezménnyel vihetőek most egyes modellek!
Idén már nem először módosítja az új autóinak az árát a Citroën. A mostani kompenzáció értelmében több modell ára is 1,2-1,5 millió forinttal csökkent, de akad olyan is, amelynek vételárából 2 és fél millió forintot engednek. Íme a részletek!
Április közepén írtunk legutóbb a Citroën árcsökkentéseiről, amely az idei évben már a második ilyesfajta lépése volt a magyarországi importőrnek. Azonban a vállalat még itt sem áll meg, ugyanis nemrég újabb kompenzációt jelentettek be. Ennek értelmében az árelőnyt kiterjesztik az e-C3-ra is (a sima benzines változat ára már korábban csökkent), így a korábbihoz képest 1,2 millió forinttal olcsóbban lehet hozzájutni a Smart Car platformra épülő kisautóhoz, vagyis YOU felszereltséggel, illetve a Comfort Range hajtáslánccal 8 290 000 forintra módosult a vételár. A TONIC speciális széria ára szintén csökkent, ezért most 8 590 000 forintot kérnek.
A promócióban a nagyobb testvér is részt vesz, az e-C3 Aircross kapcsán ugyanis 1,5 millió forintos árcsökkenést jelentettek be, amely a You csomaggal és a Comfort Range hajtáslánccal 8 490 000 forintért vihető. A közlemény szerint az importőr a nemrég frissített C4 árát is újrapozicionálta, ennek köszönhetően a 110 lóerős kivitel 8 490 000 forinttól érhető el.
A fent említettek mellett a Berlingót is olcsóbbá tette az importőr, ráadásul ez esetben a dízelmotoros kivitel árát nyirbálták meg 1,4 millió forinttal, vagyis 9 645 000 forintra módosult a vételár.
A Citroën jelenlegi csúcsmodelljét, a C5 Aircrosst hirdetik a legnagyobb kedvezménnyel, ugyanis ennek vételára 2,5 millió forinttal csökkent, legalábbis a 210 lóerős, 520 kilométeres hatótávot ígérő villanyos kivitel a Comfort Range csomaggal. Ezt jelenleg 14 990 000 forintért lehet hazavinni. A közleményben hangsúlyozták, a Citroën minden személyautójára jelenleg 8 év vagy 200 ezer kilométer általános garancia él.