1,5 millió forintos kedvezménnyel indul itthon az új Nissan Leaf értékesítése!

Nem kapkodta el a Nissan a harmadik generációs Leaf magyarországi értékesítésének megkezdését, ugyanis az autót tavaly márciusban mutatták be, a technikai paramétereit pedig múlt júniusban ismertették
. Egészen mostanáig kellett várni a hazai árlista publikálására, ebből viszont már az összes fontosabb kérdés kiderült.
Hazánkban az új Leaf kétféle hajtáslánccal, valamint négyféle felszereltséggel lesz kapható. Értelemszerűen a kisebb, 52 kilowattórás akkumulátorral, 176 lóerővel rendelkező, 450 kilométeres hatótávot ígérő kivitel kapott kedvezőbb árcédulát. Ez az Engage felszereltséggel 14 990 000 forintos listaáron nyit, viszont a bevezetőkampány keretében az importőr kerek 1,5 millió forintot elenged, vagyis jelenleg legolcsóbban 13 490 000 forintért lehet új Leafhez jutni. A promóció keretében az Engage Plus csomaggal 14 390 000 forintért lehet hazavinni a villanyautót, az Advance-ért 15 790 000 forintot kérnek, míg a csúcsfelszereltségnek számító Evolve 16 490 000 forintba kerül.
A nagyobb, 75 kilowattórás akkumulátorral rendelkező, 217 lóerős, 622 kilométeres hatótávval kecsegtető harmadik generációs Leaf ugyancsak elérhető Engage felszereltséggel, viszont erre is rögtön másfél millió forintos kedvezményt adnak a listaárból – ahogyan az összes többi nagyaksis változatra. Így ezért minimum 15 290 000 forintot kell fizetni, az Engage Plus felszereltséggel 16 190 000 forintot, az Advance csomaggal 17 590 000 forintot, míg az abszolút csúcsmodell 18 290 000 forintba kerül. Az árlista szerint a feltüntetett árak a 2026 augusztusi gyártástól élnek, vagyis az első példányok jó eséllyel leghamarabb ősszel léphetik át az országhatárt.