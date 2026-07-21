Autósvilág hírei2026. 07. 21.
Befutottak a friss számok: júniusban ez volt Európa legkeresettebb új autója!
Ezúttal csak a második helyre fért oda az európai újautó-piac egyik legolcsóbb modellje, ugyanis a Dacia Sanderót jócskán leelőzte az egyik tisztán elektromos típus. Melyik volt az? Máris mutatjuk!
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|Modell
|2026 június
|2025 június
|Változás (db)
|Változás (%)
|1
|Tesla Model Y
|32 685
|22 817
|9 868
|43,2%
|2
|Dacia Sandero
|25 357
|22 575
|2 782
|12,3%
|3
|Renault Clio
|21 200
|27 358
|-6 158
|-22,5%
|4
|VW T-Roc
|19 318
|20 081
|-763
|-3,8%
|5
|Peugeot 208
|19,266
|17 260
|2 006
|11,6%
|6
|VW Golf
|18 110
|16 963
|1 147
|6,8%
|7
|Tesla Model 3
|16 863
|10 181
|6 682
|65,6%
|8
|Toyota Yaris Cross
|16 367
|16 218
|149
|0,9%
|9
|VW Tiguan
|16 330
|15 766
|564
|3,6%
|10
|Škoda Octavia
|16 041
|14 087
|1 954
|13,9%
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