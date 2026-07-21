Befutottak a friss számok: júniusban ez volt Európa legkeresettebb új autója!

Modell 2026 június 2025 június Változás (db) Változás (%) 1 Tesla Model Y 32 685 22 817 9 868 43,2% 2 Dacia Sandero 25 357 22 575 2 782 12,3% 3 Renault Clio 21 200 27 358 -6 158 -22,5% 4 VW T-Roc 19 318 20 081 -763 -3,8% 5 Peugeot 208 19,266 17 260 2 006 11,6% 6 VW Golf 18 110 16 963 1 147 6,8% 7 Tesla Model 3 16 863 10 181 6 682 65,6% 8 Toyota Yaris Cross 16 367 16 218 149 0,9% 9 VW Tiguan 16 330 15 766 564 3,6% 10 Škoda Octavia 16 041 14 087 1 954 13,9%

1,38 millió személygépjárművet vettek nyilvántartásba idén júniusban, 13 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában – derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) piacait összesítő kimutatás szerint a hónapot toronymagasan a Tesla Model Y nyerte (32 685 db), a második helyre a Dacia Sandero fért oda (25 357 db), míg a dobogó alsó fokát a Renault Clio (21 200 db) kaparintotta meg.A top 5-öt a Volkswagen T-Roc és a Peugeot 208 teszi teljessé. Az első tízben feltűnik továbbá a VW Golf, a Tesla Model 3, a Toyota Yaris Cross, a VW Tiguan, illetve a Škoda Octavia.Az első 6 hónap összesített eredményeit nézve a Dacia Sandero továbbra is őrzi piacvezető helyét (113 127 db), azonban a Tesla Model Y komoly felzárkózásban a második helyen (109 445 db). A dobogó alsó fokán itt is a Renault Clio áll (107 887 db), míg az első ötöt a VW Golf (103 253 db) és a VW T-Roc (103 026 db) egészíti ki. Érdekesség, hogy mindössze ez az 5 típus mondhatja el magáról, hogy az első fél évben 100 ezres volumen fölé jutott, ugyanis a 6. Peugeot 208 neve mellett 99 157 példány áll.