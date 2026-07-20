Terjeszkedik az Opel: óriási gyárat építhetnek! Mutatjuk, melyik országban!

Manapság az európai márkák gyárai főként a bezárások miatt kerülnek a híradásokba, éppen ezért talán még különlegesebb az Opel potenciális beruházásának lehetősége. A német székhelyű márka ugyanis nemrég egy szándéknyilatkozatot írt alá az algériai AGM Holdinggal egy berlini találkozó során, amelynek értelmében felvázolják a helyi gépjármű- és motorgyártás lehetőségét. A felek hangsúlyozták, az esetlegesen megépülő üzem kizárólag az algériai újautó-piacot látná el autókkal, nem fognak Európába érkezni gépjárművek a térségből, ezzel is erősítve az Opel (és a Stellantis) a helyiektől a helyieknek törekvését. Amennyiben a beruházás megvalósul, úgy az Opel üzeme lehet az első, amely autókba szánt motorokat is termel Algériában, de a Stellantisnak konszern szinten sincs túl sok létesítménye a térségben (a Marokkóban található gyár vehető ide, ahol többek között a nálunk is kapható Fiat Topolino készül, csakúgy, mint az Opel Rocks e testvérmodell).Az Opel szóvivője szerint az újonnan létesülő algériai üzem messze nem csak egy összeszerelő üzem lesz. Elmondása szerint a teljes munkafolyamatban gondolkodnak, így a présháztól a festőüzemen át az összeszerelő csarnokig bezárólag minden helyet kaphat az új gyárban, nem beszélve az ugyancsak helyben gyártott motorokról.