Megjött a BYD magyarázata: ezért szakadhatott ki a Tang villanymotorja!

Az elmúlt napokban elképesztő érdeklődést váltott ki egy BYD Tangról készült videó, amelyet eredetileg az egyik kínai közösségi portálon publikáltak, ám a felvétel rövidesen felbukkant több Európában is használt social media felületen. A néhány másodperces videóban csupán annyi látható, amint az autó maga mögött húzta a hátsó villanymotort, ennek ellenére a sofőr nem állt ki a forgalomból, tovább közlekedett a városi terepjáróval. Futótűzként kezdtek terjedni teóriák az esetről, ám a BYD nemrég igyekezett magyarázattal szolgálni a történtekre.Mint kiderült, a videót Kína északkeleti részén, a 9 milliós lélekszámú Senjang városában rögzítették, ahol a felvétel készültekor heves esőzések nehezítették a közlekedést. A BYD szerint a szóban forgó modell egy tisztán elektromos, két villanymotorral ellátott Tang SUV volt, ez pedig rögtön meg is magyarázza, miért maradhatott mozgásképes az autó, hiszen a típusban elöl és hátul is található egy-egy elektromos erőforrás. A márka elmondása szerint az esőzések valóban hozzájárultak a bizarr jelenethez, ám nem úgy, ahogyan azt a legtöbben elsőre feltételezték. A BYD állítása szerint ugyanis a villanymotor kiszakadásához számos, a padlólemezt érintő sérülés vezetett, amelyet a sofőr okozott, ugyanis vélhetően a kelleténél nagyobb tempóval hajtott bele olyan víztócsákba, amelyek a várnál mélyebbek voltak, de elméletileg az autó alját egy olyan tárgy is megütötte, amely a víz miatt nem volt látható a vezető számára.A BYD hozzátette, azóta felkeresték a tulajt, az autót pedig megvizsgálták, ám azt nem részletezték, hogy a sofőr milyen mély tócsákba hajthatott bele, pontosan mi üthette meg a Tang alját, vagy akár azt, mindezt milyen tempóval tette.