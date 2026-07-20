Autósvilág hírei2026. 07. 20.
Megjött a BYD magyarázata: ezért szakadhatott ki a Tang villanymotorja!
Vírusként terjed egy videó a közösségi médiában egy BYD Tangról, amelynek hátsó villanymotorja szabályosan kiszakadt, ám az autó még ezt követően sem vált mozgásképtelenné. Mutatjuk, mivel magyarázta a kínai óriás a bizarr jelenetet!
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Mint kiderült, a videót Kína északkeleti részén, a 9 milliós lélekszámú Senjang városában rögzítették, ahol a felvétel készültekor heves esőzések nehezítették a közlekedést. A BYD szerint a szóban forgó modell egy tisztán elektromos, két villanymotorral ellátott Tang SUV volt, ez pedig rögtön meg is magyarázza, miért maradhatott mozgásképes az autó, hiszen a típusban elöl és hátul is található egy-egy elektromos erőforrás. A márka elmondása szerint az esőzések valóban hozzájárultak a bizarr jelenethez, ám nem úgy, ahogyan azt a legtöbben elsőre feltételezték. A BYD állítása szerint ugyanis a villanymotor kiszakadásához számos, a padlólemezt érintő sérülés vezetett, amelyet a sofőr okozott, ugyanis vélhetően a kelleténél nagyobb tempóval hajtott bele olyan víztócsákba, amelyek a várnál mélyebbek voltak, de elméletileg az autó alját egy olyan tárgy is megütötte, amely a víz miatt nem volt látható a vezető számára.
A BYD hozzátette, azóta felkeresték a tulajt, az autót pedig megvizsgálták, ám azt nem részletezték, hogy a sofőr milyen mély tócsákba hajthatott bele, pontosan mi üthette meg a Tang alját, vagy akár azt, mindezt milyen tempóval tette.
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