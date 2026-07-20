Videó: Legalább 4 rendőrautó üldözte a menekülő autóst, mutatjuk, mi lett a kergetőzés vége!

Megszámolni is nehéz, mennyi jogsértést követett el az a sofőr, aki a múlt héten hosszasan menekült a rendőrök elől Fejér vármegyében. Az üldözés során több járőrkocsi is üldözőbe vette a Peugeot-val menekülő elkövetőt, végül egy másik vármegyében, Somogyban, Balatonvilágosnál állították meg: az enyingi, polgárdi és székesfehérvári rendőrök összehangolt intézkedésének eredményeként a 7116-os úton teljesen elzárták a menekülő útvonalát, és megállásra kényszerítették a gépkocsit. A 26 éves férfit testi kényszer alkalmazásával elfogták és megbilincselték. Az intézkedés során sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett. Az igazoltatás során megállapították, hogy az ukrán állampolgár soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, továbbá a gépkocsit a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem kötöttek – derült ki a Police.hu tájékoztatásából.Az elkövető komoly bűnlajstomot hozott össze. Ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt legalább két bűncselekményt állapítottak meg esetében, emellett engedély nélküli járművezetés, elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása, irányjelzés sorozatos elmulasztása, jobbra tartási kötelezettség megsértése, kanyarodási szabályok megsértése, és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt is felelnie kell – utóbbi vétségek nem bűncselekmények, hanem szabálysértésnek minősülnek. A férfit természetesen elfogták, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság fogdájába szállították, és kezdeményezték letartóztatását.