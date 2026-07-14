Közúti káosz Somogy vármegyében: Kitalálod, hogy hány ittas vezetőt fogtak hétvégén a rendőrök?

Fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak az elmúlt hétvégén a Balaton déli partján és Somogy vármegye belső területein. A rendőrök péntektől vasárnapig összesen nyolc ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Az ellenőrzések egyik kiemelt helyszíne Fonyód és környéke volt, ahol július 11-én összehangolt akciót szerveztek. Ennek során az úgynevezett finn módszert is alkalmazták, vagyis rövid idő alatt nagy számú járművezetőt szondáztattak meg.

A nyolc ittas sofőr közül hatnak azonnal felfüggesztették a vezetési jogosultságát. Egy további autós úgy ült volán mögé, hogy korábban már jogerősen eltiltották a járművezetéstől, ezért vele szemben külön büntetőeljárás is indult. A rendőrök nemcsak az autósokat, hanem a motorral, kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket is ellenőrizték. Siófokon egy rolleres nekiütközött egy parkoló személyautónak. A férfi nem viselt bukósisakot, és könnyebben megsérült. A helyszíni mérés literenként 0,90 milligrammos légalkoholértéket mutatott, ezért ittas vezetés miatt indult ellene büntetőeljárás.

Somogyváron egy motoros egy kanyarban nem megfelelően választotta meg a sebességét, letért az útról, majd egy beton hídfőnek csapódott. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy nem rendelkezett a motorkerékpár vezetéséhez szükséges engedéllyel. Balatonvilágoson egy kerékpáros sérült meg könnyebben, miután letért az útról és egy betonkerítésnek ütközött. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a következő időszakban további hasonló ellenőrzések várhatók a vármegye útjain.