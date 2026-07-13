Tavalyi autókat értékesített idei áron a BYD – Szerinted hogyan történhetett?

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A problémára több tulajdonos is azután figyelt fel, hogy ellenőrizte autója alvázszámát (VIN), majd a BYD maga is felvette a kapcsolatot az érintettekkel. A gyártó kezdetben 1100 ausztrál dolláros (nagyjából 255 ezer forintos) kompenzációt ajánlott fel, amely a kiszállítási díjnak felel meg. Sok vásárló ezt nem tartotta elegendőnek, mivel szerintük egy 2025-ös gyártású autó később alacsonyabb áron értékesíthető, mint egy 2026-osként nyilvántartott példány.

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A médiavisszhangot követően a BYD módosította álláspontját. Paul Ellis, a BYD Australia kommunikációs igazgatója elismerte, hogy adminisztrációs hiba történt, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékukban megtéveszteni a vásárlókat. A vállalat végül minden érintett ügyfélnek teljes vételár-visszatérítést ajánlott fel. Azok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, visszaadhatják jelenlegi autójukat, majd új szerződéssel ismét megvásárolhatnak egy BYD modellt.

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A BYD szerint kizárólag a dokumentációban szereplő gyártási év volt hibás, a 2025-ös és 2026-os gyártású járművek között nincs műszaki vagy felszereltségbeli különbség. Az eset ugyanakkor felveti a kérdést, hogy egy ilyen adminisztratív tévedés milyen hatással lehet az autók későbbi piaci értékére, valamint arra, hogy a gyártók milyen módon kezelik a hasonló fogyasztóvédelmi helyzeteket. Az érintett modellek a keringő pletykák szerint az Atto 3 a Sealion és a Shark pickup.