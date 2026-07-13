Autósvilág hírei2026. 07. 13.
Megérett-e már a világ a Toyota Supra SUV-ra?
Folytatódik a fantáziarajzos mókázás, habár egyesek szerint a legendás sportautók SUV leszármazottjai egyáltalán nem viccesek, inkább rémisztők. Talán azért, mert simán lehet, hogy ez a jövő?
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Határtalan az emberi fantázia, de sokak szerint jobb, ha nem válnak valósággá a fresh.racing Insta-csatornáján látható koncepciók. Ezek ugyanis legendás sportautók SUV formába öntött reinkarnációi. Ugyanakkor az a helyzet, hogy pontosa ebbe az irányba halad a piac, mert egyszerűen nem lehet határt szabni a SUV-mániának. Nos, hát szerinted milyen lenne az a világ, ahol a Supra, a Mazda RX-7 és a Nissan GT-R is SUV?
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