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Autósvilág hírei2026. 07. 13.

Megérett-e már a világ a Toyota Supra SUV-ra?

Folytatódik a fantáziarajzos mókázás, habár egyesek szerint a legendás sportautók SUV leszármazottjai egyáltalán nem viccesek, inkább rémisztők. Talán azért, mert simán lehet, hogy ez a jövő?

H
Horváth András
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Határtalan az emberi fantázia, de sokak szerint jobb, ha nem válnak valósággá a fresh.racing Insta-csatornáján látható koncepciók. Ezek ugyanis legendás sportautók SUV formába öntött reinkarnációi. Ugyanakkor az a helyzet, hogy pontosa ebbe az irányba halad a piac, mert egyszerűen nem lehet határt szabni a SUV-mániának. Nos, hát szerinted milyen lenne az a világ, ahol a Supra, a Mazda RX-7 és a Nissan GT-R is SUV?
 
 
 
 
 
 
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FRESH RACING (@fresh.racing) által megosztott bejegyzés

   
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#mazda rx-7 #nissan GT-R #Nissan Skyline #Nissan Z #SUV #Toyota Supra

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