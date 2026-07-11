Legendás sportkupéból elnöki SUV-ba szállt Japán első női miniszterelnöke

7

Japán első női miniszterelnöke, Takaichi Sanae hivatalba lépése után szakított a hagyománnyal, és a klasszikus Century limuzin helyett a Toyota Century SUV lett a hivatalos szolgálati autója. A váltás jól mutatja, hogy még a rendkívül konzervatív japán állami protokoll is alkalmazkodik az autóipar változásaihoz. Az autóválasztás azért is érdekes, mert Takaichi korábban maga is ismert autórajongó volt. Fiatalabb éveiben egy harmadik generációs Toyota Supra (A70, vagyis MkIII) volánja mögött is rendszeresen lehetett látni, így a sportos kupét most a Toyota luxuscsúcsát képviselő Century SUV váltotta fel.

7

A Century név 1967 óta a Toyota legexkluzívabb modelljét jelenti. A típust hagyományosan állami vezetők, üzletemberek és a japán elit választotta, miközben a modell mindig a visszafogott eleganciát képviselte. A klasszikus limuzin évtizedeken át szolgálta a japán kormányt, így a politikai stabilitás egyik szimbólumává vált. A 2023-ban bemutatott Century SUV ezzel szemben már a luxus-SUV-ok világát képviseli. A plug-in hibrid hajtáslánc egy 3,5 literes V6-os benzinmotorból és villanymotorból áll, alapfelszereltség az elektromos összkerékhajtás, az akkumulátor pedig lehetővé teszi a rövidebb utak tisztán elektromos megtételét. A Toyota elsősorban sofőrrel használt autónak szánta a modellt. A hátsó ülések közel vízszintesig dönthetők, az utastér kiemelkedő hangszigetelést, külön klímavezérlést és prémium kényelmi kiegészítőket is kapott.

7

Bár a Toyota Century limuzin továbbra is gyártásban maradt, az, hogy Japán új miniszterelnöke már a SUV változatot használja hivatalos autóként, jól jelzi a luxusautó-piac és az állami protokoll változó irányát. Egy biztos, Takaichi Sanae pályafutásában a korábbi MkIII Supra és a Century SUV egyaránt fontos szerepet kapott. Igaz, egészen más korszakot és rendeltetést képviselnek, remekül mutatják, hogy Japán és az autós kultúra két elválaszthatatlan fogalmat képvisel.

7

Fotók: Japanese Nostalgic Car, mainichi.jp, japan-forward.com, Toyota