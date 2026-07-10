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Autósvilág hírei2026. 07. 10.

Mennél a Balatonra hétvégén? Ilyenkor kell indulni, hogy elkerüld a dugót!

Az M7 autópálya kezelője kigyűjtötte a múlt hétvégi forgalmi adatokat, ráadásul a torlódások idősávjait is megjelölték: ezekben az órákban érdemes elindulni a Balatonra!

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Németh Kornél
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Ha te is azon gondoznál épp, hogy mikor érdemes elindulni a Balatonra, az MKIF Zrt. megadja a választ! Grafikont készítettek a vakáció első hétvégéjének forgalmi adataiból, az ábrán narancssárgával jelölték azokat az időszakokat, amikor az erős forgalom miatt torlódások, lassulások alakulhatnak ki. Az alábbi oszlopokon jól látszik, hogy Budapestről már pénteken délelőtt megindul a roham a magyar tenger felé, a jelentős forgalom miatt a dugók egészen a kora esti órákig tartanak. Szombaton pedig fokozatosan csökken a forgalom reggel 7-től egészen estig, délután már egyáltalán nem jellemzőek a torlódások. Éppen ezért, ha elkerülnéd a dugót, akkor érdemes lehet szombaton kora délután, vagy már pénteken kora este útnak indulni. A főváros felé autózva értelemszerűen más a helyzet: ebbe az irányba 3 forgalmi sáv áll rendelkezésre, így itt a pálya áteresztő képessége is jelentősen nagyobb. Visszafelé tehát óránként akár 4000 autó is torlódás nélkül haladhat, a kétsávos szembeoldalon viszont óránként kb. 2800 jármű felett már dugul a forgalom. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy visszafelé csak vasárnap délben és kora este alakultak ki kisebb torlódások. Fontos megjegyezni, hogy egy átlagos nyári hétvégén akár két és félszer nagyobb a forgalom az M7-es autópályán, mint egy kora tavaszi hétvégén. Az MKIF forgalmi adatai szerint a mért időszakban – tehát június utolsó hétvégéjén – péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el martonvásári mérőpontnál.
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