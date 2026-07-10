Hivatalos: a Volkswagen Csoport kínálatának a fele megszűnhet!

Nem titok, hogy rosszul mennek a dolgok a Volkswagen Csoport háza táján, ám a helyzet súlyossága sokkolóbb, mint gondoltuk. A német cégcsoport tegnap kiadott sajtóközleményében egy drasztikus leépítés átfogó tervét tárta, nem néhány éven belül, hanem „azonnali hatállyal”. A tervek szerint akár 50 százalékkal is csökkenthetik modellkínálatukat, így csak a „legvonzóbb piaci szegmensekben” versenyző modellek maradnak. A Volkswagen Csoport egyik nagy előnye volt, hogy lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy autóikat a legapróbb részletekig konfigurálják, nem csak a luxusmodellek esetében. Sajnos úgy tűnik, hogy ezek az idők is véget érnek, mivel a költségcsökkentési program drámaian leegyszerűsített extralistát követel meg: a fennmaradó modellek elérhető opcióinak száma akár 75 százalékkal is csökkenhet.A jövőben a Volkswagen azokat a „termékeket és technológiákat” kívánja előtérbe helyezni, „amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket képviselik az ügyfelek számára, és a legnagyobb hozzájárulást jelentik a Csoport számára”. Más szóval a legnépszerűbb modellekre összpontosítanak majd, illetve azokra a típusokra, amelyek a legnagyobb profitot generálják. A vezetőség valószínűleg már eldöntötte, hogy mely modellek és opciók maradnak, és melyek mennek. Egyelőre azonban csak annyit tudunk, hogy a Touareg és a Touran már elbúcsúzott, a T-Roc kabrió pedig 2027-ben követi őket. Az Audi nemrég búcsút intett az A1 és a Q2 belépőmodelleknek, miután az elmúlt években megszüntették a TT, az R8 és a Q8 E-Tron gyártását. A Porsche tavaly októberben engedte el a 718 Boxstert és Caymant, a hónap végén pedig befejeződik az eredeti Macan gyártása is.A Volkswagen Csoport az éves termelési kapacitását is csökkenti, mindössze kilenc millió példányra. Érdekes kontraszt, hogy koronavírus előtti időszakban a vállalat még befektetett, hogy teljes kapacitását körülbelül 12 millió járműre növelje. A világjárvány óta már így is kétmillió autóval csökkentették a kapacitást, most pedig további egymillió példánnyal adnak lejjebb. Az éves termelési kapacitás további csökkentése ellenére a vállalat nem kommentálta a négy üzem esetleges bezárásáról szóló pletykákat: június végén a német Manager Magazin arról írt, hogy a VW-csoport a zwickaui, emdeni, hannoveri és neckarsulmi üzemei húzhatják le végleg a rolót. A jelentés azt is állította, hogy a vállalat a létszámleépítések számának megduplázását tervezi, 100 000 főt emlegettek. A Volkswagen Csoport azonban az üzembezárásokhoz hasonlóan a további elbocsátások hírére sem reagált a már bejelentett 50 000 fős létszámleépítésen túl.