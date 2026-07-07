1,4 millió forintos árkedvezménnyel indul itthon a megújult Volkswagen ID.3 értékesítése!

Április közepén mutatta be a Volkswagen a megújult ID.3-at, amely a frissítést követően ID.3 Neo néven folytatja életútját. Nem csak a külső esett át jelentős változtatásokon, a műszerfalat is teljesen újratervezték, de még a hajtásláncok esetében is komoly előrelépés történt – ezekről ITT írtunk bővebben
.
Az ID.3 Neo nemrég megjelent a márka hazai konfigurátorában is. Jelenleg háromféle felszereltség közül lehet választani: a belépő szintet a Trend jelenti, ezt követően a Life és a Style jön a sorban. Előbbi értelemszerűen a legolcsóbb, 11 890 000 forinttól rendelhető, kizárólag a 170 lóerős hajtáslánccal. Ugyanezzel a szisztémával a Life és a Style is elérhető, előbbi 14 690 000 forintos nyitóáron, utóbbiért pedig minimum 15 990 000 forintot kell fizetni. Ugyanakkor a két drágább verzióra jelenleg 1,4 millió forint kedvezményt biztosít a Volkswagen, vagyis az akció érvényesítése után 13 290 000 és 14 590 000 forintra módosulnak az aktuális vételárak.
A két drágább csomaghoz nem csak a 170 lóerős, hanem a 190 és a 231 lóerős hajtáslánc is választható. Utóbbival, valamint a Style csomaggal rögtön 19 090 000 forintra módosul a vételár, a különböző további extrákkal pedig egészen 23 581 990 forintig feltornázható a végösszeg, amit a konfigurátorban található 1,4 millió forintos kedvezménnyel 22 181 990 forintra lehet módosítani.