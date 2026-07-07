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Autósvilág hírei 2026. 07. 07.

1,4 millió forintos árkedvezménnyel indul itthon a megújult Volkswagen ID.3 értékesítése!

A nemrég frissült ID.3 annyit változott az elődhöz képest, hogy még a nevét is lecserélték. De mennyiért lehet hazavinni a Volkswagen megújult villanyautóját? Máris mutatjuk!