Autósvilág hírei2026. 07. 09.
Gumifüst, több száz lóerő és Európa legjobb drifterei – Hétvégén indul a Drift Summer Festival! Mi ott leszünk, Te is jössz?
Július 11–12-én ismét a máriapócsi RabócsiRing ad otthont az év egyik leglátványosabb hazai autós eseményének, a Drift Summer Festivalnak amelyet a Hunakamo hoz el nekünk minden évben.
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A kétnapos rendezvényen a magyar bajnokság mezőnye mellett nemzetközi versenyzők is rajthoz állnak, így garantáltak a látványos csaták, a füstbe boruló kanyarok és a több száz lóerős versenyautók folyamatos műsora. A Drift Kings International Series és a Magyar Profi Drift Bajnokság futamai egyszerre zajlanak, ezért a hazai közönség Európa élvonalát is testközelből láthatja.
A drift különlegessége, hogy itt nem a köridő dönt. A versenyzőket a bírók a sebesség, az autó szöge, az ívek pontossága és a látvány alapján értékelik, a páros csaták során pedig centimétereken múlik a továbbjutás. Ez az a motorsport, amelyet élőben érdemes igazán átélni. A gumifüst illata, a motorok hangja és az autók közelsége olyan élményt nyújt, amit képernyőn keresztül lehetetlen visszaadni. A szervezők a versenyek mellett egész napos programokkal, paddock-látogatási lehetőséggel, kiállított autókkal, vendéglátóegységekkel és családbarát szolgáltatásokkal várják a látogatókat. A 14 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes, így a Drift Summer Festival családi programnak is kiváló választás lehet.
Mi is a helyszínről tudósítunk majd. Fotókkal, videókkal és kulisszák mögötti tartalmakkal jelentkezünk a hétvége során, valamint természetesen beszámolunk a legizgalmasabb párharcokról és a versenyek eredményeiről is. A részletes versenyzői listát a képgalériába kattintva találod. Ha szereted a motorsportot, a különleges építésű versenyautókat, vagy egyszerűen csak egy igazán látványos nyári programot keresel, a Drift Summer Festivalt érdemes felírni a hétvégi tervbe. A rendezvény minden részletét megtalálod erre a linkre kattintva. Mi ott leszünk – találkozzunk a RabócsiRingen!
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