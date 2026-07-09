Gumifüst, több száz lóerő és Európa legjobb drifterei – Hétvégén indul a Drift Summer Festival! Mi ott leszünk, Te is jössz?

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A kétnapos rendezvényen a magyar bajnokság mezőnye mellett nemzetközi versenyzők is rajthoz állnak, így garantáltak a látványos csaták, a füstbe boruló kanyarok és a több száz lóerős versenyautók folyamatos műsora. A Drift Kings International Series és a Magyar Profi Drift Bajnokság futamai egyszerre zajlanak, ezért a hazai közönség Európa élvonalát is testközelből láthatja.

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A drift különlegessége, hogy itt nem a köridő dönt. A versenyzőket a bírók a sebesség, az autó szöge, az ívek pontossága és a látvány alapján értékelik, a páros csaták során pedig centimétereken múlik a továbbjutás. Ez az a motorsport, amelyet élőben érdemes igazán átélni. A gumifüst illata, a motorok hangja és az autók közelsége olyan élményt nyújt, amit képernyőn keresztül lehetetlen visszaadni. A szervezők a versenyek mellett egész napos programokkal, paddock-látogatási lehetőséggel, kiállított autókkal, vendéglátóegységekkel és családbarát szolgáltatásokkal várják a látogatókat. A 14 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes, így a Drift Summer Festival családi programnak is kiváló választás lehet.

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