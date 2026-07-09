Autósvilág hírei2026. 07. 09.
Nem adott elsőbbséget a gyalogosnak, így próbálta kimagyarázni, amikor megállították
A szabálytalan sofőr magyarázatát a rendőrautó kamerafelvétele cáfolta meg: mutatjuk a videót, ami lebuktatta a sofőrt!
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Azzal próbálta menteni magát, hogy azért ment át a gyalogos előtt, mert a gyalogos bizonytalan volt.A rendőrök éppen ezért előkeresték a felvételt, amelyen egyértelműen látszik, hogy a gyalogos már lelépett a zebrára, majd megtorpant. Mindez inkább arra utalt, hogy a zebrán áthaladás közben ismerte fel: az autós nem fog elsőbbséget adni neki. A feleslegesen mentegetőző sofőrnek a két másik szabálytalankodóhoz hasonlóan 32 500 forint helyszíni bírságot és hat büntetőpontot szabtak ki az egyenruhások, majd a felvételeket is közzétették, ezt alább láthatjátok.
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