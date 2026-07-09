Szigorított az EU: még több dolog miatt csipognak az új autók!

2026 július 7-én lépett életbe a legfrissebb szabályozás az Európai Unióban forgalomba helyezett járművek kötelező biztonsági felszereléseit illetően. Biztonságtechnikai szempontból a legfontosabb változás a járművek automata vészfékező rendszerét érinti, a jövőben a gyalogosokat és a kerékpárosokat is hatékonyabban kell felismerniük a járműveknek a balesetek megelőzése érdekében. A sofőrök szempontjából jóval észrevehetőbb újdonság azonban, hogy már minden egyes új autóban kötelező a sofőr éberségét és figyelmét ellenőrző rendszer. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a vezető fáradt, vagy meghatározott ideig nem az úttestre, hanem a telefonjára vagy az autó képernyőjére koncentrál, akkor a jármű hangjelzéssel vagy akár kormányrezgéssel is figyelmeztetheti a sofőrt a helyes magatartásra.Érdekesség, hogy nem csak az autókra, hanem az abroncsokra is kiterjed a szabályozás. A gumigyártóknak a jövőben nem csak az abroncs újkori tulajdonságait kell vizsgálniuk és feltüntetniük, hanem a kopott, életciklusuk végén járó példányok tulajdonságait is. Mindez logikus, hiszen egy szett gumit nem csak teljesen új állapotában használunk, a kopással pedig folyamatosan romlik a tapadás, főleg nedves úton. A haszonjárműveket is érinti a szigorítás, esetükben a holttér csökkentése a legfontosabb feladat, hogy a sofőr többet és jobban lásson a környezetéből.A gyalogosvédelem terén fontos újítás, hogy a járművek szerkezete is változott, az új szabályozás szerint az autók lökhárítóját és motorháztetejét úgy kell kialakítani, hogy egy gyalogossal vagy kerékpárossal történő ütközés során még inkább minimalizálják a sérüléseket. Mindez azonban csak egy lépcső a folyamatos szigorítások sorában, az Európai Unió bizottsága pedig már vizsgálja, hogy milyen irányba lenne érdemes tovább fejleszteni a szabályrendszert a következő lépcsőfokkal.