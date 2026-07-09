Íme a Nissan emblémás Duster 3,5 millió forintért: vajon mennyire fapados a belépő változat?

A Nissan bemutatta új, középkategóriás SUV-ját Indiában, ám magát az autót Európában is jól ismerjük. A Nissan Tekton ugyanis lényegében egy átemblémázott Duster néhány Nissan Patrol vonással megfűszerezve. Az orrát az autó teljes szélességén végigfutó LED fénysáv és a C alakú nappali menetfények uralják. Akár 18 colos könnyűfém felnigarnitúrával is kérhető, de alapáron csak dísztárcsa nélküli acélszett jár. Hátulról már jóval kevesebb fantáziát tettek a projektbe, innen nézve egyértelműen a Dusterre emlékeztet, még a hatalmas Tekton felirat sem menti meg a helyzetet.A Tekton legmagasabb felszereltségi szintje kétszínű, világosszürke és bordó belső teret kínál rozéarany díszítéssel. Káromküllős kormánykerékkel, 10,25 colos digitális műszeregységgel és 10,1 colos központi érintőképernyővel rendelkezik. A panoráma napfénytető, a vezeték nélküli telefontöltő, az elektromos csomagtérajtó, valamint a hat irányban állítható, fűthető és szellőztethető első ülések is az ellátmány részét képezik. A Tekton biztonsági funkciókat is kínál, mint például a hat légzsák és a 360 fokos kamera.Mindezt persze jelentős felárért, az alapmodell jóval puritánabb. Hogyha az extrák nélküli változatot kéred, akkor színek helyett szürke és unalmas utasteret kapsz. Mechanikus tekerők vezérlik a szellőzést, a jól ismert Dacia kormányon pedig még a gombok jelentős részének is csak hűlt helye marad. A legérdekesebb viszont a központi érintőképernyő, illetve annak a hánya, itt ugyanis csak egy vagány mintával megspékelt műanyaglap tölti ki a teret. Íme a műszerfalból kiálló tablet, maga a tablet nélkül.A motorháztető alatt alapáron egy 1,0 literes, háromhengeres, turbós benzinmotor található, amely 99 lóerőt és 166 Nm nyomatékot ad le. Ehhez egy 6 sebességes manuális sebességváltó tartozik. A 3,5 millió forintnak megfelelő árat természetesen ezzel az erőforrással és a legfapadosabb felszereltségi szinten kell érteni. Persze, a kínálat tetején már a 160 lóerős 1,33 literes, négyhengeres TCe turbómotor duruzsol 161 lóerővel és 280 Nm nyomatékkal, ráadásul a manuális helyett akár hatsebességes, duplakuplungos automata váltóval is kérhető. Mindezt a lehető legdrágább csomaggal párosítva azonban már a hatmillió forintot is átlépi a vételár.