Hazánkban a TOP10 legolcsóbb PHEV közül 8 kínai – Mutatjuk a körképet!

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Jelenleg a magyar autópiacon összesen 104 féle PHEV modellből választhatunk ám ezek ára között nagy a szórás, szóval a méregdrága modellek mellett egyre több megfizethető PHEV is megjelent már a piacon. Találunk 10 millió forint alatt, és 108 millió forint felett is autókat, ami hihetetlen szakadéknak tűnik, ám a TOP10-es lista felső határa 15,5 millió forintnál zárul. Viszont ezek a számok listaárak, ezért érdemes azt is tudni, hogy a márkakereskedésekben előfordulhatnak ennél olcsóbb, akciós árak is. Valamint, a hatótáv növelt elektromos modelleket, melyek esetében a belsőégésű egység nem hajtja a kerekeket, nem vettük bele ebbe a listába.

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BYD Dolphin G DM-i – 9 600 000 Ft-tól A BYD DOLPHIN G DM-i a magyar piac legkedvezőbb árú plug-in hibrid autója, amely 9 600 000 forintos indulóáron kínál alternatívát a hagyományos kompakt modellekkel szemben. A BYD Super DM hajtáslánc akár 1040 kilométeres kombinált hatótávolságot, 105 kilométeres tisztán elektromos hatótávot és mindössze 1,4 l/100 km súlyozott átlagfogyasztást ígér. A modell 425 literes csomagtartóval, 12,8 colos központi kijelzővel és DC gyorstöltési lehetőséggel érkezik, miközben a kínálat csúcsán a legjobban felszerelt változat 12 690 000 forinttól érhető el a magyar árlista szerint.

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BYD Atto 2 DM-i – 9 999 000 Ft-tól A BYD ATTO 2 DM-i a kompakt SUV-ok között kínál plug-in hibrid alternatívát, már 9 999 000 forintos indulóáron. A BYD Super DM hajtáslánc egy 1,5 literes benzinmotort és villanymotort párosít, a gyári adatok szerint akár 1000 kilométeres kombinált hatótávolsággal. A 425 literes csomagtartó a hátsó ülések ledöntésével 1335 literre bővíthető, miközben a modell 360 fokos kamerarendszert, 12,8 colos forgatható központi kijelzőt és a BYD intelligens vezetéstámogató rendszereit is kínálja. A gazdagabban felszerelt változat már 11 990 000 forinttól érhető el a magyar árlista szerint.

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Geely Starray EM-i – 11 999 000 Ft-tól Geely Starray EM-i a középkategóriás SUV-ok között kínál plug-in hibrid alternatívát, a 11 999 000 forintos bevezető áron is gazdag felszereltséget kínál. A 1,5 literes benzinmotor és a villanymotor együttesen 218 lóerős rendszerteljesítményt biztosít, a gyári adatok szerint pedig akár 1002 kilométeres kombinált hatótávolság és 83 kilométeres tisztán elektromos WLTP-hatótáv is elérhető. A nagyobb akkumulátorral szerelt változat már 136 kilométeres elektromos hatótávot és akár 1055 kilométeres összhatótávot ígér, emellett DC gyorstöltésre is képes. A magyar kínálat csúcsán a Max+ kivitel 15 399 000 forintos listaáron indul.

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Volkswagen Golf eHybrid – 12 990 000 Ft-tól A Golf eHybrid a kedvező árért akár 1,1 literes kombinált átlagfogyasztást és hosszú, akár 178 kilométeres tisztán elektromos hatótávot kapunk. A 85 kW-os villanymotor mellé egy 1,5 literes, négyhengeres TSI benzinmotor társul, az erőátvitelről pedig hatfokozatú automata DSG váltó gondoskodik a hatchback karosszéria alatt. A modell a hétköznapi használhatóságot ötvözi a plug-in hibridek alacsony fogyasztásával, ám a felszereltségi kínálat tetején, már egy nagyobb összeggel kell számolni, hiszen a konfigurátorban az ár 17 millió forint fölé is emelkedhet.

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BYD Sealion 5 DM-i – 13 190 000 Ft-tól A BYD SEALION 5 DM-i indulóáráért cserébe akár 992 kilométeres kombinált hatótávot, 2,7 literes átlagfogyasztást és a BYD saját Blade akkumulátortechnológiáját kapjuk. A Super DM hibrid rendszerben egy 1,5 literes benzinmotor és egy villanymotor dolgozik együtt, miközben a modell tisztán elektromos üzemben akár 86 kilométer megtételére is képes. A 463 literes csomagtartóval és a 12,8 colos forgatható központi kijelzővel a SEALION 5 DM-i inkább családi SUV-nak érződik, mint kompromisszumos hibridnek. A kínálat tetején már 14 290 000 forint felett járunk, ahol a gazdagabb felszereltség és a nagyobb akkumulátoros verzió is elérhetővé válik.

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Chery Tiggo 7 CSH – 14 490 000 Ft-tól Chery Tiggo 7 CSH azon plug-in hibridek közé tartozik, amelyek már 15 millió forint alatt próbálnak nagyobb SUV-okhoz méltó termékként piacra lépni. A 14 490 000 forintos indulóárért egy 1,5 literes turbós benzinmotorral és villanymotorral dolgozó hajtásláncot kapunk, a rendszerteljesítmény 279 lóerő. A gyári adatok szerint a kombinált hatótáv akár az 1200 kilométert is megközelítheti, miközben tisztán elektromos üzemben is képes közel 100 km-t megtenni a modell. Már alapáron is dupla 12,3 colos kijelző, 540 fokos kamerarendszer és bőséges kényelmi felszereltség jár, a Luxury kivitel pedig 15 490 000 forinttól érhető el.

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BYD Seal 6 DM-i – 14 778 000 Ft-tól A BYD SEAL 6 DM-i azoknak szól, akik a hagyományos középkategóriás szedánok helyett alacsony fogyasztású plug-in hibridet keresnek. A 14 778 000 forintos indulóárért a BYD Super DM hajtásláncát kapjuk, amely akár 1505 kilométeres kombinált hatótávolságot, 4,4 l/100 kilométeres átlagfogyasztást és akár 140 kilométeres tisztán elektromos városi hatótávot ígér. A modell 491 literes csomagtartóval, 12,8 colos forgatható központi kijelzővel és a BYD Blade akkumulátorával érkezik, míg a legmagasabb felszereltségi szint ára 17 778 000 forinttól indul. A modell elérhető kombi kivitelben is. A BYD SEAL 6 DM-i TOURING a magyar árlista szerint 15 178 000 forintról indul, a Comfort kivitel pedig 18 178 000 forinttól érhető el.

13 2025 Niro PHEV

KIA Niro PHEV – 14 999 000 Ft-tól A Kia Niro Plug-in Hybrid a kompakt szabadidő-autók között kínál takarékos alternatívát, miközben már az alapfelszereltségtől is gazdag felszereltséggel érkezik. Az 1,6 literes, négyhengeres benzinmotor és a 62 kW-os villanymotor együttesen 178 lóerős rendszerteljesítményt ad le, a hajtásról pedig hatfokozatú duplakuplungos automata váltó gondoskodik. A gyári adatok szerint a súlyozott vegyes fogyasztás 2,4 l/100 km-től indul, a tisztán elektromos hatótáv pedig akár 65 kilométer is lehet. A modell már 14 999 000 forintos alapáron is széles vezetéstámogató csomagot és korszerű fedélzeti rendszereket kínál, míg a legmagasabb felszereltségi szint ára 16 millió forint fölé emelkedik.

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Chery Tiggo 8 CSH – 15 490 000 Ft-tól A Chery Tiggo 8 CSH a hétüléses szabadidő-autók között keresendő plug-in hibrid alternatíva. Ugyanazt a CSH (Chery Super Hybrid) hajtásláncot használja, mint a kisebb Tiggo 7 CSH. Az 1,5 literes turbós benzinmotor és a villanymotor együttesen 279 lóerős rendszerteljesítményt ad le, a gyári adatok szerint pedig akár 1200 kilométeres kombinált hatótávolság is elérhető. A három üléssoros SUV már 15 490 000 forintos indulóáron is dupla 12,3 colos kijelzővel, 540 fokos kamerarendszerrel és széles vezetéstámogató csomaggal érkezik, a kínálat csúcsát jelentő Luxury kivitel 16 690 000 forinttól érhető el.

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OMODA 7 SHS-P – 15 490 000 Ft-tól Listánkat Az Omoda 7 SHS-P zárja a Tiggo 8-cal karöltve. A középkategóriás SUV-ok mezőnyében indul, és már 15 490 000 forintos alapáron is bőséges felszereltséget kínál. A Super Hybrid System hajtáslánc egy 1,5 literes turbós benzinmotorból és villanymotorból áll, együttes rendszerteljesítménye 279 lóerő. A gyári adatok szerint a modell akár 1200 kilométeres kombinált hatótávolságra és közel 95 kilométeres tisztán elektromos hatótávra is képes. Már alapfelszereltségként 15,6 colos központi kijelzőt, 540 fokos kamerarendszert, Sony hangrendszert és fejlett vezetéstámogató rendszereket kapunk, míg a magyar árlista csúcsán a Premium kivitel 15 990 000 forinttól kezdődik. UPDATE: Cikkünk elkészültét követően, a héten újabb árváltozás érkezett a PHEV piacra, így a teljesség kedvéért a lista végéhez hozzáadnánk a Jaecoo 7 SHS-P versenyzőt is.

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