A kínai gyártók már a kínai gyártókat másolják? – Ez a Geely tisztára Xiaomi

Az új modell augusztusban kerül piacra Kínában, és a gyártó szerint a modern 800 voltos elektromos architektúrával, akár 725 kilométeres CLTC hatótávval, valamint hátsó- és összkerékhajtású változatokkal veszi fel a versenyt a szegmens meghatározó szereplőivel.

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A Galaxy TT méretei alapján a felső-középkategóriás elektromos szedánok közé érkezik. A karosszéria 4999 milliméter hosszú, 1919 milliméter széles és 1479 milliméter magas, tengelytávja pedig 2920 milliméter. A Geely külön hangsúlyozza az alacsony, kupés tetővonalat és az aerodinamikai kialakítást, amely nemcsak a fogyasztást javítja, hanem sportos megjelenést is kölcsönöz az autónak. Nyolc különböző karosszériaszín lesz elérhető.

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Műszaki szempontból az egyik legfontosabb újdonság a 800 voltos elektromos rendszer, amely a CATL lítiumion akkumulátoraival dolgozik. A vásárlók három akkumulátorkapacitás közül választhatnak: 52,4, 63,8 vagy 75,2 kWh-s csomag áll rendelkezésre. Ezekhez a kiviteltől függően 540, 640, 650 vagy akár 725 kilométeres CLTC hatótávolság tartozik. A Galaxy TT hátsókerék-hajtású változata egy 333 lóerős villanymotorral készül, míg a kétmotoros összkerékhajtású kivitel rendszerteljesítménye 578 lóerő. A hírek szerint az autó elöl kettős keresztlengőkaros, hátul pedig ötlengőkaros futóművet kap, ami a sportos vezethetőséget szolgálhatja. Az intelligens vezetéstámogató rendszerek között várhatóan a Geely Qianli Haohan H7 rendszere is megtalálható lesz, a tetőre szerelt LiDAR szenzorral együtt.

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Az utastér kialakítása jelentősen eltér attól a minimalista iránytól, amelyet a Xiaomi SU7 vagy a Tesla Model 3 képvisel. A Galaxy TT műszerfalának közepére egy nagyméretű lebegő érintőképernyő került, mögötte pedig egy különálló digitális műszeregység található. A két kijelzőt fizikai kezelőszervek egészítik ki. A középkonzolon egy forgótárcsás vezérlő, több dedikált funkciógomb és két nagyméretű pohártartó kapott helyet, a vezeték nélküli telefontöltő pedig közvetlenül a kijelző alatt található.

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A műszerfalat vízszintesen végigfutó dekorbetét, kerek oldalsó légbefúvók és egy analóg stílusú óra teszi karakteresebbé, ami a prémium európai modellek hangulatát idézi. A világoskék bőrkárpit nemcsak az üléseket, hanem az ajtókárpitokat és a középkonzolt is borítja, a steppelt mintázatú első ülések pedig integrált fejtámlával készülnek. A panoráma üvegtetőnek és a közel háromméteres tengelytávnak köszönhetően hátul is tágas utastérre lehet számítani, a második sor külön szellőzőket és lehajtható kartámaszt is kapott.

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A modell legnagyobb kihívója természetesen a Xiaomi SU7 lesz, amely Kínában rendkívül népszerű, de méret és műszaki tartalom alapján a BYD Seal, valamint a Tesla Model 3 is a Galaxy TT közvetlen riválisai közé sorolható. A Geely azonban inkább a nagyobb karosszériával és a hosszabb tengelytávval próbál kitűnni a mezőnyből, miközben a csúcsváltozat hatótávja is versenyképesnek ígérkezik. A gyártó még nem közölt árakat, ezek várhatóan az augusztusi piaci bevezetéshez közeledve derülnek ki. Európai forgalmazásról sem érkezett hivatalos bejelentés, így egyelőre kizárólag a kínai piacra szánják az új elektromos sportlimuzint.