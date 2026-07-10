Ebben az autóban otthagyhatnád a kutyád a bolt előtt: íme az E-5008 Dog Edition!

Egy Kutyaőr mód is rendelkezésre áll, amely lehetővé teszi a gyors megállásokat az üzleteknél, mivel az autó kényelmes hőmérsékletet tart fenn az utastérben, távfelügyelet mellett.

A Peugeot bemutatta az E-5008 Dog Edition koncepcióautót, amelyet kifejezetten kutyatulajdonosok számára készítettek, az extrákat és kiegészítőket a kutyák utazási élményének figyelembevételével fejlesztették ki. A koncepcióautó különleges belső színpalettát kínál, amelyet a kutyák látása ihletett. Mivel a kutyák csak bizonyos színeket különböztetnek meg, a tervezők a kék nyugtató árnyalatait stimulálóbb sárga díszítésekkel kombinálták. Puha, csúszásmentes anyagokat is használtak az állat kényelmének fokozása érdekében.Az egyik legérdekesebb részlet egy moduláris szőnyeg, amely több célt szolgál. A hátsó ülésekre vagy a csomagtartóba is felszerelhető, ahol védőburkolatként és szőrgyűjtőként szolgál. A célállomásra érkezve a szőnyeg könnyen kutyafekhellyé alakítható. A fejüket az ablakon kidugó kutyák számára a Peugeot egy speciális fejtámlát is készített. Ez egy puha, sárga párna, amely az ablakhoz rögzíthető, lehetővé téve a kutya számára, hogy kényelmesen pihenjen, miközben a tájat nézi.A koncepcióautó különféle kiegészítőket is kapott, beleértve a beépített tálakat, táskákat és egy az autóhoz csatlakoztatható hámot, illetve akad speciális kutyajáték és egy V2L technológiával működő kisállat-szárító is a csomagtartó padlója alatt. A navigációs rendszer külön kiemeli a parkok vagy sétálóövezetek közelében található töltőket. A koncepcióautó rendelkezik egy „Kutya-visszahívó” funkcióval is, ekkor az autó hangot ad ki az elveszett kutya hívására, felismeri az állatot visszatéréskor, és megkönnyíti a járműbe történő bejutását.Bár a koncepcióautó nem kerül sorozatgyártásba, a Peugeot kiemelte, hogy a méretosztályban a tulajdonosok több mint 50 százalékának van kutyája, illetve a kutyatulajdonosok 64 százaléka tervez közös nyaralást a kedvencével. Ez a koncepció is ékes példa arra a trendre az autóiparban, miszerint a gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a háziállatok igényeire. Bár a kutyás különkiadás sorozatgyártása nincs tervben, egyes részletei a közeljövőben megérkezhetnek a SUV szegmensbe feláras opcióként. Érdekesség, hogy a Stellantis a közelmúltban egy új, autós kisállat-kiegészítőket forgalmazó márkát is létrehozott Mopaw néven, a fenti extrák közül néhány várhatóan megjelenik a kínálatukban.