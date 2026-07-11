Az elektromos raliversenyzés egyik legnagyobb gondját oldaná meg az Opel

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Az új rendszernek köszönhetően a versenyautók már nem kizárólag a központi szervizparkban tölthetők, hanem a gyorsasági szakaszok között, mobil töltőállomásoknál is, így lényegesen több versenykilométer teljesíthető egy futam során. Az alapot elektromos nyerges vontatókra épített mobil töltőegységek adják. Egy-egy Schall-E töltőmodul 160 kWh saját energiatárolóval rendelkezik, legfeljebb 250 kW teljesítményt képes leadni, amely két, egyenként 125 kW-os csatlakozó között osztható meg. Egy kamion nyolc ilyen töltőkockát szállít, így egyszerre akár 16 versenyautó is tölthető.

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A töltőpontokat egy 150 kWh kapacitású puffertároló szolgálja ki, amelyet a fő töltőparkban 63 amperes hálózati csatlakozásról töltenek fel. Emellett egy 500 kWh kapacitású akkumulátoros energiatároló is rendelkezésre áll tartalékként. Csúcsidőszakban ez biztosítja, hogy minden csatlakozón stabilan rendelkezésre álljon a 125 kW-os töltési teljesítmény. Szükség esetén maguk a töltést szállító elektromos kamionok is képesek energiát visszatáplálni a rendszerbe saját, 450 kWh kapacitású akkumulátorukból. A teljes infrastruktúra működését szoftver felügyeli, így a csapatok folyamatosan követhetik az egyes töltőpontok állapotát.

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Az új infrastruktúrát az Opel Mokka GSE Rally igényeihez fejlesztették. A versenyautó 400 voltos elektromos rendszere 100–110 kW maximális DC töltési teljesítményt támogat, így a 125 kW-os töltők teljes mértékben ki tudják szolgálni. A Mokka GSE Rally hajtáslánca 207 kW (281 LE) csúcsteljesítményt és 345 Nm nyomatékot ad le, akkumulátora pedig a sorozatgyártású modellből ismert 54 kWh kapacitású egység.

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