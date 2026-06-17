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Autósvilág hírei2026. 06. 17.

316 ezer forintos bírság egy öreg Opellel? Videón, hogy miért kapta!

Elég komoly szabálysértéseket kell felhalmozni ahhoz, hogy 316 ezer forint és több szabálysértési feljelentés legyen a móka vége: íme a kőbányai Opeles ámokfutó története!

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Németh Kornél
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A X. kerületi rendőrök június 5-én egy fekete Opel vezetőjét próbálták megállítani. A sofőr azonban a rendőri jelzésekre fittyet hányva menekülni kezdett, így a rendőrök utána eredtek. A férfi az üldözés során több közlekedési szabályt is megszegett: figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, átlépte a záróvonalat, más járművezetőket lehúzódásra kényszerített, valamint több parkoló autónak is nekiütközött. Egy alkalommal az őt követő szolgálati gépjárműnek is nekitolatott, hogy tovább tudjon menekülni. A járművet végül egy kőbányai ház előtt hagyta hátra, majd gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfival szemben három élő körözés volt érvényben, vezetői engedéllyel soha nem rendelkezett, a ruházatából pedig nagyjából 3,5 gramm kábítószergyanús anyag került elő. Az autóban további fehér por állagú anyagmaradványt találtak, a kocsin pedig nem volt érvényes kötelező biztosítás.
A sofőr menekülés közben négy közlekedési balesetet okozott, valamint több közlekedési szabályt is megszegett. Tilos jelzésen áthaladás miatt összesen 160.000 forint, a kötelező haladási irány szabályainak megszegése miatt pedig összesen 156.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben. Emellett záróvonal átlépése, engedély nélküli vezetés és rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása miatt szabálysértési feljelentést tettek ellene. Elfogását követően a kőbányai egyenruhások előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak vele szemben. Az alábbi videón az üldözés legfontosabb pillanatait láthatjátok.
 
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