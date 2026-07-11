Autonavigator.hu
Autósvilág hírei2026. 07. 11.

Megoldás az extrém gyorshajtásra? Leszabályozzák a visszaeső sebességtúllépők járműveit!

A járművek végsebességének drasztikus korlátozásával próbálják megakadályozni az extrém gyorshajtást több államban is. Mutatjuk, hogy hol vezetik be az új módszert!

N
Németh Kornél
Betűméret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
Július elsejével életbe lépett egy törvény az Egyesült Államokban, azon belül is Virginia államban, amely lehetővé teszi a bírók számára, hogy a rendszeresen, vagy extrém mértékben gyorshajtó sofőrök járműveibe intelligens sebességkorlátozó asszisztens beszerelését tegyék kötelezővé. A szabályozás Washington államban már hónapok óta él, Marylandben pedig ősszel lép hatályba. A kormánykerék mellett, a műszerfalra rögzített készülék a GPS helyadatok alapján állapítja meg a sebességhatárt, majd nem hagyja a járművet ennél gyorsabban közlekedni. Fontos, hogy fékezni nem tud a rendszer, legfeljebb elveszi a gázt, ha a sofőr mégis a sebességhatár felett találná magát. Az új törvény értelmében a bíró ahelyett, hogy bevonná a jogosítványt és eltiltaná a vezetéstől, arra kötelezi majd a gyorshajtót, hogy kizárólag a hatósági sebességkorlátozó rendszerrel felszerelt járműveket vezethessen, ez a kiegészítés a jogosítványába is bekerül. Mindezt a rendőrség egy egyszerű igazoltatáskor is könnyen ellenőrizheti, hiszen az eszköz jól látható a jármű műszerfalán. A készüléket hat hónapnyi használat, illetve egy specifikusan gyorshajtókra szabott utánképzés elvégzését követően távolítanák el. Az NBC4 Washington riportjából az is kiderül, hogy miként működik a sebességkorlátozó. Vajon egy ilyen eszköz Magyarországon is alkalmas lehetne az extrém gyorshajtók szabályozására?
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#Amerika #bírság #gyorshajtás #gyorshajtó #usa

Ajánlott cikkek

Sorra osztották a bírságokat a veszprémi rendőrök, íme a videók!

Sorra osztották a bírságokat a veszprémi rendőrök, íme a videók!

127 km/órával településen belül: íme a hét legdrágább gyorshajtási fotója!

127 km/órával településen belül: íme a hét legdrágább gyorshajtási fotója!

Nem adott elsőbbséget a gyalogosnak, így próbálta kimagyarázni, amikor megállították

Nem adott elsőbbséget a gyalogosnak, így próbálta kimagyarázni, amikor megállították