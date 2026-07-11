Megoldás az extrém gyorshajtásra? Leszabályozzák a visszaeső sebességtúllépők járműveit!

Július elsejével életbe lépett egy törvény az Egyesült Államokban, azon belül is Virginia államban, amely lehetővé teszi a bírók számára, hogy a rendszeresen, vagy extrém mértékben gyorshajtó sofőrök járműveibe intelligens sebességkorlátozó asszisztens beszerelését tegyék kötelezővé. A szabályozás Washington államban már hónapok óta él, Marylandben pedig ősszel lép hatályba. A kormánykerék mellett, a műszerfalra rögzített készülék a GPS helyadatok alapján állapítja meg a sebességhatárt, majd nem hagyja a járművet ennél gyorsabban közlekedni. Fontos, hogy fékezni nem tud a rendszer, legfeljebb elveszi a gázt, ha a sofőr mégis a sebességhatár felett találná magát.Az új törvény értelmében a bíró ahelyett, hogy bevonná a jogosítványt és eltiltaná a vezetéstől, arra kötelezi majd a gyorshajtót, hogy kizárólag a hatósági sebességkorlátozó rendszerrel felszerelt járműveket vezethessen, ez a kiegészítés a jogosítványába is bekerül. Mindezt a rendőrség egy egyszerű igazoltatáskor is könnyen ellenőrizheti, hiszen az eszköz jól látható a jármű műszerfalán. A készüléket hat hónapnyi használat, illetve egy specifikusan gyorshajtókra szabott utánképzés elvégzését követően távolítanák el. Az NBC4 Washington riportjából az is kiderül, hogy miként működik a sebességkorlátozó. Vajon egy ilyen eszköz Magyarországon is alkalmas lehetne az extrém gyorshajtók szabályozására?