Újabb árbajnok Kínából: Ez lehet majd a legolcsóbb elektromos B-SUV?

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A Stellantis nemzetközi kereskedőhálózatán keresztül forgalmazott elektromos szabadidő-autó 24 900 eurós, vagyis a jelenlegi árfolyamon nagyjából 8,8 millió forintos indulóáron érkezik, amivel jelenleg az egyik legkedvezőbb árú modellnek számít a 4,2–4,4 méteres elektromos SUV-ok között. A 4,27 méter hosszú, 1,81 méter széles és 1,64 méter magas B03X 2605 milliméteres tengelytávra épül. Az európai változat a kínai A10-nél erősebb hajtásláncot kapott. Az első tengelyt egy 197 lóerős villanymotor hajtja, amely 200 Nm nyomatékot ad le. A modell 8,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig 160 km/óra.

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A vásárlók két lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor közül választhatnak. A 39,8 kWh-s kivitel akár 292 kilométeres, az 53,0 kWh-s változat pedig legfeljebb 382 kilométeres WLTP hatótávot kínál. Mindkét akkumulátor támogatja a 2,5C gyorstöltést, amellyel 30-ról 80 százalékra körülbelül 16 perc alatt tölthető fel. Az utastérben a Leap OS 4.0 infotainment rendszer dolgozik, a csomagtér padlója alatt pedig egy 106 literes tárolórekeszt alakítottak ki. A hátsó ülések ülőlapjai felhajthatók, így a magasabb tárgyak szállítása is egyszerűbb.

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Árával a B03X több ismert riválisát is megdolgoztathatja. A méretben és kategóriában hozzá legközelebb álló Citroën ë-C3 Aircross 26 490 eurótól (mintegy 9,4 millió forinttól) érhető el, míg az Opel Frontera Electric indulóára körülbelül 28 900 euró (10,2 millió forint). A következő árszintet a Renault 4 E-Tech képviseli, amely nagyjából 28 800 eurótól (10,2 millió forint), valamint a Kia EV3, amely 35 990 eurós (közel 12,7 millió forintos) alapárral szerepel az európai kínálatban. A Leapmotor tehát nemcsak az egyik legolcsóbb elektromos SUV a kategóriájában, hanem 197 lóerős teljesítményével a legtöbb közvetlen riválisánál erősebb hajtásláncot is kínál.