Újabb körrekord a BMW-től a Zöld Pokolban

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A versenycsomaggal felszerelt BMW M2-es 7:25,068 perces köridőt futott a Nürburgring Nordschleife aszfaltcsíkján, amellyel 0,5 másodperccel megdöntötte a BMW M2 CS korábbi körrekordját. E kimagasló teljesítményt a kifejezetten a BMW M2 kvalitásai szerint megtervezett és még tovább finomított futómű-technológia, illetve a típus-specifikus aerodinamikai versenycsomag párosa tette lehetővé.

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A BMW M Performance Track Kit versenycsomag olyan legálisan felszerelhető kiegészítőket tartalmaz, amelyek versenypályán még nagyobb teljesítményt garantálnak. A csomagot a BMW M divízió mérnökei azon ügyfeleket szem előtt tartva fejlesztették ki, akik megszállottan rajonganak a zárt versenypályák nyílt napjaiért, hajszolják a fizika határait és mindent megtesznek a jobb köridőkért.

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A csomag egy manuálisan állítható első koptatóval indul, amely egy nagyméretű elemet alkot az első diffúzorral. Ezt az újítást extra motorolaj-hűtő légbeömlő és az első kerékjáratok fix diffúzorai egészítik ki. Az első koptató/diffúzor jelentős mértékben növeli a leszorítóerőt, a modell tapadását pedig optimalizált légterelő szárnyak fokozzák. A csomagtérajtón a BMW M4 GT4-ről és a GT3-ról ismerős, nagyméretű, manuálisan állítható légterelő szárnya ágaskodik, amelynek exkluzív „RACE” üzemmódja 50 milliméterrel képes hátrébb tolni a légterelő lapokat, ezzel még hatékonyabb aerodinamikát eredményezve. „STREET” üzemmódban a szárny közutakon is legálisan használható. A maximális leszorítóerő érdekében a szárny légterelő lapjainak dőlésszöge két állásban rögzíthető. A szárnyba integrált féklámpa látványos technológiai megoldás.

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A versenypályán edzett csomagnak a kerekenként állítható futómű is része, állítható rugóút-hosszokkal, lengéscsillapító-karakterisztikákkal és csapágyakkal, valamint az első olyan közútra engedett lengéscsillapító technológiával, amelyet kifejezetten a motorsport élvonalába fejlesztettek ki a mérnökök. A BMW M2 hasmagassága ráadásul az első és a hátsó tengelyen is csökkenthető, a 0-20 milliméter közötti intervallumban tetszés szerint.

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A mérnökök a BMW M Performance Track Kit tételeit a divízió motorsport-szakértőivel közösen fejlesztették ki, akik a versenypályás tapasztalatokat számtalan futamon halmozták fel. Az alkatrészek aerodinamikai tulajdonságait a BMW szélcsatornáiban tökéletesítették. Az átfogó finomhangolási munkálatok vezetője az a Jörg Weidinger volt, aki a BMW M GmbH futómű-fejlesztésekért felelős tesztmérnökeként számos versenypályás rekord birtokosa. A csomag leginkább az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető ultraslick gumiabroncsokkal működik együtt, garantálva, hogy a BMW M2 még határon autózva se essen le az ideális ívről.