220 km/h egy dízel Zafirában? Videón a bizonyíték!

125 lóerővel és 280 newtonméterrel aligha gondolná bárki is az Autobahn királyának ezt az Opel Zafirát. Az 1,7 literes, A17DTR kódos, turbódízel erőforrással szerelt egyterű azonban tartogat meglepetéseket. Az elsőre alacsonynak tűnő teljesítmény- és nyomatékérték ellenére kimondottan dinamikusan mozog egészen 150 km/óráig, ami itt Magyarországon lényegében a teljes kihasználható tartományt lefedi egy ekkora autóval. 180 km/óra felett már inkább csak kúszik felfelé a mutató, a meredekebb emelkedőkön pedig a végsebesség is nagyjából ide esik vissza. Sík terepen az óracsoport szerint 200 km/órát sikerült elérni, lejtőn, hátszéllel pedig még a 220 km/órát is megközelítette a sofőr. Te be mernél vállalni ekkora tempót egy dízel Zafirával?