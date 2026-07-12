Autonavigator.hu
Autósvilág hírei2026. 07. 12.

220 km/h egy dízel Zafirában? Videón a bizonyíték!

Újabb érdekes végsebességtesztbe futottunk: a német autópálya korlátlan szakaszán ezúttal egy Opel Zafira mutathatta meg, hogy mire képes.

N
Németh Kornél
Betűméret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
125 lóerővel és 280 newtonméterrel aligha gondolná bárki is az Autobahn királyának ezt az Opel Zafirát. Az 1,7 literes, A17DTR kódos, turbódízel erőforrással szerelt egyterű azonban tartogat meglepetéseket. Az elsőre alacsonynak tűnő teljesítmény- és nyomatékérték ellenére kimondottan dinamikusan mozog egészen 150 km/óráig, ami itt Magyarországon lényegében a teljes kihasználható tartományt lefedi egy ekkora autóval. 180 km/óra felett már inkább csak kúszik felfelé a mutató, a meredekebb emelkedőkön pedig a végsebesség is nagyjából ide esik vissza. Sík terepen az óracsoport szerint 200 km/órát sikerült elérni, lejtőn, hátszéllel pedig még a 220 km/órát is megközelítette a sofőr. Te be mernél vállalni ekkora tempót egy dízel Zafirával?
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#Autobahn #egyterű autópálya #Németország #OPEL #Opel ZAFIRA #végsebesség #végsebesség-teszt

Ajánlott cikkek

Az elektromos raliversenyzés egyik legnagyobb gondját oldaná meg az Opel

Az elektromos raliversenyzés egyik legnagyobb gondját oldaná meg az Opel

Figyelmetlenül kanyarodott az Opel sofőrje: kitalálod, milyen autónak nem adott elsőbbséget?

Figyelmetlenül kanyarodott az Opel sofőrje: kitalálod, milyen autónak nem adott elsőbbséget?

460 lóerős Seat Leon 1.8T? Videón, hogy mire képes padlógázon!

460 lóerős Seat Leon 1.8T? Videón, hogy mire képes padlógázon!