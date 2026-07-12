Azt hitte, hogy a kerékpárosra nem vonatkozik a piros: kitalálod, milyen autó követte?

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség eheti videójában nem egy autóst, hanem egy kerékpárost bírságoltak meg egy pofátlan szabályszegés miatt. A biciklivel közlekedő férfi úgy gondolta, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok, hezitálás nélkül áttekert a piroson. Bele sem gondolt, hogy esetleg egy felmatricázott rendőrautó is érkezhet mögötte, pedig pontosan ez történt. Az egyenruhások azonnal fel is csapták a villogót, hogy a kerékpáros után eredjenek, majd néhány méterrel később intézkedtek is a szabálytalan férfival szemben. Hogy mennyire egyértelmű egy ilyen szabálysértés a rendőrautó szemszögéből, azt az alábbi videó is jól szemlélteti. Mindeközben, ha a férfi leszállt volna a kerékpárról, és a járdán folytatja az útját kerékpárt toló gyalogosként, akkor az egyenruhásoknak egy rossz szavuk sem lehetett volna. Megérte ezért a néhány másodpercért szabálytalankodni?