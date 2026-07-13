Duplázott a Mercedes Kecskeméten – már gyártósoron a C-osztály és a bébi G is érkezik

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A 2022 és 2026 között megvalósított, mintegy 1 milliárd eurós beruházásnak köszönhetően a gyár területe 200 hektárról 440 hektárra nőtt, így a vállalat egyik legnagyobb gyártóbázisává vált világszerte. A fejlesztés részeként két új karosszéria- és összeszerelő csarnok, új présüzem, felületkezelő üzem és akkumulátor-összeszerelő létesült. A telephelyen már több mint 5000 ember dolgozik.

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Az új elektromos C-osztály az első tisztán villanyos „Core modell, amely Kecskeméten készül. A nagyfeszültségű akkumulátorok és több fő karosszériaelem is helyben készül, a gyártás pedig rugalmasan igazítható a kereslethez.

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A Mercedes azt is megerősítette, hogy a jövőben a kompakt G-osztály kizárólag Kecskeméten készül majd, emellett a kereslettől függően az elektromos GLC gyártásába is bekapcsolódhat a magyar üzem. A gyár digitalizált gyártási rendszere mesterséges intelligenciával támogatja a termelést, az energiaellátást pedig egy 42,3 MWp összteljesítményű napelemes rendszer is segíti, amely a telephely éves villamosenergia-igényének körülbelül 25 százalékát fedezi.