GTA a valóságban? – Több autót is elkötött egy mikepércsi férfi, mielőtt fülön csípték a rendőrök

A rendőrség tájékoztatása szerint a mikepércsi lakosok idén májusban és júniusban is bejelentést tettek, miután ismeretlen tettes elkötötte az utcán parkoló autóikat. Az első jármű még az eltűnés napján előkerült egy hajdúszoboszlói benzinkút közelében. A nyomozás szerint a férfi azért vontatta be az autót, mert kifogyott belőle az üzemanyag. Ezer forintért tankolt ugyan, de az akkumulátor lemerült, így végül kénytelen volt hátrahagyni a kocsit.

Néhány nappal később ismét autózni támadt kedve. Bár soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, felajánlotta ismerőseinek, hogy elviszi őket Püspökladányba. Ehhez Mikepércsen keresett egy nyitva hagyott autót, amely történetesen a nagybátyjáé volt. Beült, felvette barátait, majd útnak indult. A járműbe szerelt nyomkövető azonban hamar elárulta a hollétét, így a rendőrök a 4-es főúton elfogták. A férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A nyomozás során az is kiderült, hogy korábban egy másik rokonától egy rollert is ellopott, amelyet később tovább is értékesített. A berettyóújfalui rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.