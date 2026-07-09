Villanyautóként sem felejtettek el AMG változatot faragni a CLA-ból

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Maximálisan kihasználja a Mercedes-Benz az F1-es szereplésével járó hájpot, illetve a párhuzamokat a versenyautók és az utcai autók között. Persze ebben az esetben nem a hibridségre gondolok, hanem az új szabályrendszer pörgő, forgó légterelőire, hiszen ilyenekből jut a CLA modellek legerősebb változataira is. Bizony, mindkettőre, mert nem csak a szedán, hanem a shooting brake változat is megkapja. De ne szaladjunk ennyire előre, vagyis hátra, hiszen az autó több fronton is eltér az alapváltozatoktól.

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Azonnal érezni – és most szándékosan nem azt mondom hogy látni – a szélesedést, pedig nem is olyan nagy mértékű. Oldalanként 1,2 centit szélesedett a modell a nagyobb nyomtáv miatt és ez igazából nem annyira látványos, ezért írom úgy, hogy ezt inkább érzi az ember, ahogy ránéz, nem tudatosul azonnal. Persze a vadabb összhatáshoz elengedhetetlen. Az ínyencek biztosan értékelik majd az AMG emblémát is az autó orrán, bár a motort összeszerelő dolgozó aláírásával már nem fognak találkozni, mert egy rendes villanyautóban tengelyekre szerelik a motort, és ezekre amúgy sem valószínű, hogy kerül ilyen plakett.

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Viszont arra ügyeltek, hogy még a befalazott orron is ott legyenek az AMG hűtőmaszkokra jellemző függőleges krómcsíkok – ebben az esetben LED csíkok, amik ugyanúgy világítanak, mint a hűtőmaszk kerete, vagy épp az embléma körvonala, de csak az extraként rendelhető világításcsomaggal. Felnikből alapból 19 colos jár, de 20 colos is kérhető, mögöttük fényezett féknyergekkel. Hátul ugyan látványos kipufugó nem lesz, de ennek hiányát ügyesen palástolja a diffúzort mintázó díszbetét, amelybe még az AMG nevét is belenyomták. Na, meg úgyis elvonja a figyelmet a már említett akítv szárny, ami önműködően nyílik 145 km/h felett, vagy akár gombnyomásra is, ha valaki menőzni szeretne vele. Egy jó meredekre nyíló szárnyról van szó, ennek ténylegesen a funkció a lényege, mert kissé megtöri az amúgy szoborszerűen gyönyörűre rajzolt formát, főleg a limuzinon. A kombin viszont lényegében a tető befejezése a szárny, ezért szerintem harmonikusabban illeszkedik ebbe a formába.

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Bent a CLA 45-ben már megszokott formák fogadnak, de minden sportosabb köntösben. Kagylósított ülések, „versenysárga betétekkel, sportkormány, Accantara szerű borítás, van itt minden, amitől egy benzinvérű szíve hevesebben ver, hiába csak elektronokat fogyaszt az autó. Hátul is szigorúan két személy fér el, az ülőhelyeket egy tárolótálca választja el. Elöl a teljes szélességben végigfutó képernyősoron az első utas is matathat, hiszen ő is eléri a menüt, de ha a vezetőnek szükséges valamit állítani azt sem túl nehéz, ugyanakkor tanácsosabb hangutasítással kérni, mert ebben is jeleskedik a rendszer. Az MBUX rendszer mesterséges intelligenciával felvértezett asszisztense segít a fontosabb funkciók elérésében és elméletileg kedélyesen képes elcseveg az utasokkal, de ezt majd egy hosszabb teszt során kipróbáljuk. Végül a kormánykerék is megérdemli a dicséretet mert nagyszerű érzés tekergetni a kiválóan méretezett szerkezetet, még úgy is, hogy most csak statikusan lehetett kipróbálni. Ezen az AMG modellektől megszokott módon két külön gomb is helyet kapott, természetesen a komoly versenyautókat idézve. Lényegében az üzemmódválasztókról van szó, de a már említett légterelő is ezzel nyitható.

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Pedig a 680 lóerő nagyon csábos, főleg tudván azt is, hogy az első villanymotor és tengely kikapcsolható a hajtásból, és akkor bizony hátsókerék-meghajtású autót kapunk. Azért nem árt az összkerékhajtás sem, tekintve, hogy az össznyomaték 1759 Nm! Ezért az sem mindegy milyen gumiabroncsokat kap az autó. A Continental és a Hankook a gyári beszállító, egyikük tartósabb és a hétköznapi használatra alkalmasabb, a másik viszont inkább pályanapozni jó, gyorsabban kopik de a versenypályás kanyartempónál jobban tapad.

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Gyorsulása elképesztő, alig várjuk, hogy átélhessük a kerek 3 másodperces 100-ra katapultálást, amit 250 Km/h-nál szabályoz le az elektronika, vagy extraként ez kiprogramozható belőle, és akkor 270-nél. A shooting brake csak egy hangyányival lassabb, ez valszeg nem is érzékelhető, mert az adata 3,2 másodperc. Persze ha folyamatosan sprintelget a sofőr, akkor nem lesz meg az egyébként 670 kilométeresre ígért hatótáv, amihez a 94 kilowattórás akkumulátor tárolja az energiát. Ugyanakkor tölteni gyorsan lehet a 800 voltos rendszert, mert a villámtöltés 330 kilowattos, de mezei AC oszlopról is tud 22 kilowattal tölteni. Ez azt jelenti, hogy 10-ről 80 százalékra 22 perc alatt feltölthető, de talán jobban értelmezhető, ha azt mondom, hogy 10 perc alatt belemegy 270 kilométerre elegendő áram.

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Az AMG CLA 45-ben a jól ismert Mercedes-Benz alkalmazások mellett a sportautós génekhez szabott, exkluzív megoldások is várnak a sofőrre. Az AMG PERFORMANCE MENU, az AMG SET-UP és az „AMG" TRACK PACE” is a pályanapos élmények kimaxolását szolgálják. Oldalgyorsulásmérő, az akkumulátorok állapotának visszajelzője is akad itt, sőt a benzinmotorok hangját szimuláló program is, ami a váltásokat sem felejti el utánozni. Referenciajárműként egyébként egy Mercedes-AMG A 45 S szolgált. Álltában is jó móka volt, máris kíváncsian várjuk, hogyan működik menet közben. A Track Pace talán a legérdekesebb: rendszer nemcsak a telemetriai, gyorsulási és versenyadatokat, valamint a kör- és szektoridőket jeleníti meg valós időben a multimédiás kijelzőn, a head-up kijelzőn és a műszerfalon, hanem professzionális edzés- és elemző eszközöket is tartalmaz. Számos versenypálya, például a Nürburgring és a Spa-Francorchamps, már előre be van töltve. A felhasználók saját kedvenc körútvonalukat is rögzíthetik és elemezhetik vele.

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Az autó hamarosan hozzánk is megérkezik, mindkét karosszériával elérhető lesz, ám a pontos hazai árakról még nincs információ.

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