A Renault 5 babérjaira törhet az MG új elektromos kisautója
Az MG a Goodwood Festival of Speed rendezvényen leplezte le a GO! tanulmányautót, amely előrevetíti a márka következő generációs, tisztán elektromos kisautóját. A sorozatgyártású változat várhatóan 2027-ben érkezhet, és a Renault 5 E-Tech, a MINI Cooper E, valamint a készülő Kia EV2 riválisának szánják.
A GO! egy körülbelül négy méter hosszú, B-szegmensbe tartozó ferdehátú modell, amelyet az MG londoni Advanced Design Centre stúdiójában terveztek Carl Gotham vezetésével. A forma modern, mégis több ponton utal a klasszikus modellekre. Hosszú tetőív, karakteres hátsó rész és feszes arányok jellemzik, miközben a teljes megjelenés egyértelműen a fiatalabb vásárlókat célozza.
Az autó egyik legfeltűnőbb eleme a látványos LED-es fénygrafika és a széles kerékjárati ívekkel kombinált sportos karosszéria. A koncepcióhoz nagyméretű felnik, rövid túlnyúlások és hangsúlyos diffúzor is tartozik, ami inkább egy sportos hot hatch benyomását kelti, mint egy átlagos városi elektromos autóét. Az MG szerint a cél egy olyan modell megalkotása volt, amely már álló helyzetben is felkelti az érdeklődést.
A műszaki részletekről egyelőre nagyon keveset árult el a gyártó. Hivatalos teljesítmény-, akkumulátor- vagy hatótáv-adatok még nincsenek, de a sorozatgyártású változat várhatóan a SAIC új elektromos platformjára épül majd. Brit sajtóértesülések szerint az autó mintegy 400 kilométeres WLTP-hatótávval és körülbelül 20 ezer fontos (nagyjából 9,2 millió forintos) indulóárral érkezhet, de ezeket az MG egyelőre nem erősítette meg.
A GO! mellett a márka a Cyber Concept teljesítményorientált elektromos SUV-t is bemutatta, ezzel jelezve, hogy a jövőben a hagyományos családi modellek mellett érzelmekre ható, karakteres villanyautók is fontos szerepet kapnak a kínálatban.Ha a tanulmányautó formavilágának nagy részét sikerül átmenteni a szériagyártásba, az MG egy olyan elektromos kisautóval jelenhet meg a piacon, amely nemcsak az árával, hanem a megjelenésével is komoly kihívója lehet a kategória legismertebb szereplőinek.
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