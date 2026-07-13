A Renault 5 babérjaira törhet az MG új elektromos kisautója

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A GO! egy körülbelül négy méter hosszú, B-szegmensbe tartozó ferdehátú modell, amelyet az MG londoni Advanced Design Centre stúdiójában terveztek Carl Gotham vezetésével. A forma modern, mégis több ponton utal a klasszikus modellekre. Hosszú tetőív, karakteres hátsó rész és feszes arányok jellemzik, miközben a teljes megjelenés egyértelműen a fiatalabb vásárlókat célozza.

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Az autó egyik legfeltűnőbb eleme a látványos LED-es fénygrafika és a széles kerékjárati ívekkel kombinált sportos karosszéria. A koncepcióhoz nagyméretű felnik, rövid túlnyúlások és hangsúlyos diffúzor is tartozik, ami inkább egy sportos hot hatch benyomását kelti, mint egy átlagos városi elektromos autóét. Az MG szerint a cél egy olyan modell megalkotása volt, amely már álló helyzetben is felkelti az érdeklődést.

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A műszaki részletekről egyelőre nagyon keveset árult el a gyártó. Hivatalos teljesítmény-, akkumulátor- vagy hatótáv-adatok még nincsenek, de a sorozatgyártású változat várhatóan a SAIC új elektromos platformjára épül majd. Brit sajtóértesülések szerint az autó mintegy 400 kilométeres WLTP-hatótávval és körülbelül 20 ezer fontos (nagyjából 9,2 millió forintos) indulóárral érkezhet, de ezeket az MG egyelőre nem erősítette meg.

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