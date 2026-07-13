Fél kilométert vezethetünk vakon egyetlen üzenet miatt – Videón egy autópályás baleset

A forgalomfigyelő kamera felvétele alapján a jármű vezetője nem fékezett vagy próbált kitérni az ütközés előtt. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg. A Magyar Közút szerint a történtek hátterében több ok is állhatott – műszaki hiba, rosszullét vagy figyelmetlenség –, a videóval azonban elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználat veszélyeire szeretnék felhívni a figyelmet.

A szervezet emlékeztet arra, hogy a vezetéshez szükséges információk mintegy 90 százalékát a szemünkön keresztül szerezzük, miközben a WHO adatai szerint a vezetés közbeni mobiltelefon-használat négyszeresére növeli a baleset kockázatát. Az amerikai NHTSA számításai alapján egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehet egy autó úgy, hogy a vezető nem az útra figyel.