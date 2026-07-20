Autósvilág hírei2026. 07. 20.
Elektromos Toyota Suprával megbarátkoznál?
Ha az Európa által idealizált full villanyautó korszak elérkezett volna már évtizedekkel ezelőtt, akkor lehet, hogy így néznének ki a legendás japán sportautók. Vagy soha nem is érkeztek volna meg ide.
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Legutóbb a Supra és egyéb japán sportautók SUV változataival tréfáltuk meg az értő közönséget. Most ugyanazon az Instagram csatornán a legendás japán sportautók villanyosított változatai köszönnek vissza.
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