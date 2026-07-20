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Autósvilág hírei 2026. 07. 20.

Elektromos Toyota Suprával megbarátkoznál?

Ha az Európa által idealizált full villanyautó korszak elérkezett volna már évtizedekkel ezelőtt, akkor lehet, hogy így néznének ki a legendás japán sportautók. Vagy soha nem is érkeztek volna meg ide.