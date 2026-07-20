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Autósvilág hírei2026. 07. 20.

Elektromos Toyota Suprával megbarátkoznál?

Ha az Európa által idealizált full villanyautó korszak elérkezett volna már évtizedekkel ezelőtt, akkor lehet, hogy így néznének ki a legendás japán sportautók. Vagy soha nem is érkeztek volna meg ide.

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Horváth András
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Legutóbb a Supra és egyéb japán sportautók SUV változataival tréfáltuk meg az értő közönséget. Most ugyanazon az Instagram csatornán a legendás japán sportautók villanyosított változatai köszönnek vissza. 
 
 
 
 
 
 
 
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FRESH RACING (@fresh.racing) által megosztott bejegyzés

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